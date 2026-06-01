Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что открытые заседания правительства мешают полноценному обсуждению сложных вопросов. По его мнению, нынешний формат с прямыми трансляциями превращает работу кабинета министров в публичное шоу и снижает эффективность принятия решений.

Премьер-министр Андрис Кулбергс выступил с неожиданной инициативой, поставив под сомнение существующую практику открытых заседаний правительства. В программе Латвийского телевидения «Что происходит в Латвии?» глава правительства заявил, что не считает нынешний формат работы кабинета министров оптимальным, пишет nra.lv.

Сегодня заседания правительства в Латвии являются открытыми для общества. Любой желающий может следить за ними в прямом эфире или посмотреть запись позже. Однако Кулбергс убеждён, что такая публичность не всегда помогает качественной работе министров.

По его словам, открытые заседания зачастую превращаются в «ненужное шоу» и не способствуют эффективному обсуждению вопросов.

«Это пустая трата времени. Это непродуктивно», — заявил премьер-министр.

По мнению Кулбергса, министрам и коалиционным партнёрам сложнее откровенно обсуждать чувствительные темы и искать компромиссы, когда все дискуссии проходят под постоянным общественным наблюдением. Премьер считает, что часть вопросов могла бы рассматриваться в менее публичной обстановке, что позволило бы быстрее достигать договорённостей и принимать решения.

Что важно знать: речь пока не идёт о конкретной реформе работы правительства. Кулбергс подчеркнул, что это его личное мнение, а не согласованная позиция коалиции. Более того, глава правительства признал, что в ближайшие месяцы этот вопрос, вероятнее всего, вообще не будет рассматриваться на политическом уровне.

Тем не менее заявление уже затрагивает тему баланса между прозрачностью власти и эффективностью принятия решений. Сторонники открытых заседаний обычно подчёркивают важность общественного контроля и возможности видеть, как принимаются государственные решения. В свою очередь сторонники более закрытого формата считают, что это позволяет политикам свободнее обсуждать спорные вопросы и искать компромиссы без давления публичности.

Пока никаких практических шагов по изменению порядка работы правительства не планируется, однако высказывание Кулбергса может стать началом более широкой дискуссии о том, насколько открытой должна быть работа исполнительной власти.