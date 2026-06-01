Одной из самых обсуждаемых тем светской хроники на этой неделе стали слухи о возможном романе Федора Бондарчука и Виктории Исаковой. Поводом для разговоров стало их совместное появление на V Национальной премии ИРИ, где внимательные зрители заметили особое отношение актрисы к режиссеру.

В центре внимания оказался момент во время церемонии награждения, когда Федор Бондарчук поднялся на сцену, где Виктория Исакова выступала в роли ведущей. Зрители обратили внимание, что актриса внимательно слушала режиссера и практически не сводила с него глаз. После этого в социальных сетях вновь заговорили о возможной романтической связи между знаменитостями.

Слухи об отношениях Бондарчука и Исаковой появляются уже не первый месяц. Однако ни режиссер, ни актриса пока не дают никаких комментариев по этому поводу. Тем не менее поклонники продолжают искать подтверждения своим догадкам, отмечая, что артистов неоднократно видели вместе на различных светских мероприятиях.

Интерес к этой истории подогревает и то обстоятельство, что оба пережили непростой период в личной жизни. Год назад Виктория Исакова потеряла супруга — режиссера Юрий Мороз. Федор Бондарчук, в свою очередь, недавно завершил бракоразводный процесс с Паулина Андреева.

По информации Woman.ru, источники из окружения знаменитостей ранее намекали, что их могут связывать не только дружеские или профессиональные отношения. Однако никаких официальных подтверждений этим предположениям пока нет.

Пока разговоры о романе Федора Бондарчука и Виктории Исаковой остаются на уровне слухов и наблюдений поклонников. Сами артисты предпочитают хранить молчание, поэтому говорить о новых отношениях как о свершившемся факте пока преждевременно. Однако внимание публики к каждому их совместному появлению лишь усиливается.

Фото: svetskiekroshki, irirussia/Telegram