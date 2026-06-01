Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему пение знакомых птиц успокаивает лучше любой медитации 0 25

Lifenews
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему пение знакомых птиц успокаивает лучше любой медитации

Ученые выяснили, что звуки природы действительно помогают снижать стресс и улучшать настроение. Однако наибольший эффект оказывают не экзотические тропические шумы, а знакомые звуки родной природы.

Тихая прогулка по лесу способна изменить настроение всего за несколько минут. Пение птиц, шелест листвы и стрекот насекомых создают естественный звуковой фон, который помогает расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

Недавнее исследование с участием 195 студентов из Германии показало, что воздействие природных звуков во многом зависит от того, насколько они знакомы человеку. Участникам предложили прослушать записи европейских и тропических лесов с разным количеством голосов животных, после чего они оценивали свое настроение, уровень стресса, способность концентрироваться и чувство восхищения природой.

Результаты показали, что большое количество звуков животных в целом улучшало настроение и помогало лучше сосредоточиться. Однако незнакомые звуки без понятного контекста у некоторых участников вызывали легкий дискомфорт.

Наиболее приятными и расслабляющими студенты назвали звуки европейских лесов, которые были им хорошо знакомы с детства. Именно они чаще вызывали чувство спокойствия, безопасности и даже благоговения перед природой.

По словам доктора Мелиссы Марсель из Университета Суррея, природные звуки оказывают особенно сильное воздействие тогда, когда человек способен их узнавать и связывать с личными воспоминаниями. Это помогает быстрее расслабиться и почувствовать эмоциональный комфорт.

Исследователи считают, что полученные данные важны не только для психологии, но и для городского планирования. По их мнению, современные города должны сохранять условия для жизни местных птиц и насекомых, чтобы жители могли чаще слышать естественные звуки природы даже в городской среде.

Ученые пришли к выводу, что для эмоционального благополучия важны не только прогулки на природе, но и привычная звуковая среда. Знакомое пение птиц и другие естественные звуки помогают снизить стресс, улучшить настроение и восстановить концентрацию, поэтому сохранение природного разнообразия становится важной частью заботы о здоровье людей.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Остров Сирос
Изображение к статье: Фанаты китайского актера Чжан Лин Хэ устроили давку на встрече со звездой
Изображение к статье: лотерейный бланк
Изображение к статье: Латвийский паспорт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире
Изображение к статье: ТЭЦ-2
Политика
Изображение к статье: Ивар Аболиньш
Политика
Изображение к статье: Гора Денали
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео