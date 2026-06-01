Ученые выяснили, что звуки природы действительно помогают снижать стресс и улучшать настроение. Однако наибольший эффект оказывают не экзотические тропические шумы, а знакомые звуки родной природы.

Тихая прогулка по лесу способна изменить настроение всего за несколько минут. Пение птиц, шелест листвы и стрекот насекомых создают естественный звуковой фон, который помогает расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

Недавнее исследование с участием 195 студентов из Германии показало, что воздействие природных звуков во многом зависит от того, насколько они знакомы человеку. Участникам предложили прослушать записи европейских и тропических лесов с разным количеством голосов животных, после чего они оценивали свое настроение, уровень стресса, способность концентрироваться и чувство восхищения природой.

Результаты показали, что большое количество звуков животных в целом улучшало настроение и помогало лучше сосредоточиться. Однако незнакомые звуки без понятного контекста у некоторых участников вызывали легкий дискомфорт.

Наиболее приятными и расслабляющими студенты назвали звуки европейских лесов, которые были им хорошо знакомы с детства. Именно они чаще вызывали чувство спокойствия, безопасности и даже благоговения перед природой.

По словам доктора Мелиссы Марсель из Университета Суррея, природные звуки оказывают особенно сильное воздействие тогда, когда человек способен их узнавать и связывать с личными воспоминаниями. Это помогает быстрее расслабиться и почувствовать эмоциональный комфорт.

Исследователи считают, что полученные данные важны не только для психологии, но и для городского планирования. По их мнению, современные города должны сохранять условия для жизни местных птиц и насекомых, чтобы жители могли чаще слышать естественные звуки природы даже в городской среде.

Ученые пришли к выводу, что для эмоционального благополучия важны не только прогулки на природе, но и привычная звуковая среда. Знакомое пение птиц и другие естественные звуки помогают снизить стресс, улучшить настроение и восстановить концентрацию, поэтому сохранение природного разнообразия становится важной частью заботы о здоровье людей.