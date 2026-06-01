Председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш решил оставить свой пост и перейти на работу в Министерство культуры. После ухода из НСЭСМИ он станет парламентским секретарём министерства — вторым политическим лицом ведомства после министра.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш завершает почти десятилетнюю работу в медиарегуляторе и переходит в правительство. О своём решении он сообщил в социальных сетях, отметив, что предложение занять должность парламентского секретаря Министерства культуры ему сделал новый министр культуры Наурис Пунтулис.

Парламентский секретарь является вторым политическим должностным лицом министерства после министра и отвечает за взаимодействие ведомства с Сеймом и парламентскими комиссиями.

До тех пор, пока Сейм не примет решение об освобождении Аболиньша от должности члена НСЭСМИ, он не будет участвовать в принятии решений и повседневной работе совета.

Аболиньш работал в НСЭСМИ почти десять лет. С 2019 года он возглавлял совет, а до этого занимал должность заместителя председателя.

Подводя итоги своей работы, он отметил несколько решений, которые считает наиболее значимыми. Среди них — запрет ретрансляции российских телеканалов в Латвии, прекращение деятельности Первого Балтийского канала и «Радио ПИК», а также меры по укреплению информационной безопасности страны.

По словам Аболиньша, за время его работы были приняты и важные решения в сфере языковой политики общественных СМИ. В частности, в Концепцию национальной безопасности был включён принцип, согласно которому контент общественных СМИ должен создаваться только на латышском языке или языках Европейского союза.

Кроме того, Конституционный суд подтвердил, что общественные СМИ не обязаны производить контент на русском языке.

Что важно знать: переход Аболиньша в Министерство культуры означает его переход из независимого регулирующего органа в политическую систему исполнительной власти.

Сам Аболиньш заявил, что на новом посту намерен сосредоточиться на вопросах сохранения и развития латышского языка, культуры и национальной идентичности.

«Нужно идти вперёд», — отметил он, комментируя своё решение сменить сферу деятельности.

Уход Аболиньша означает, что НСЭСМИ предстоит искать нового руководителя в период, когда вопросы регулирования медиа, информационной безопасности и цифровых платформ остаются одними из наиболее чувствительных в общественной повестке.

Таким образом, один из самых заметных руководителей латвийского медиарегулятора последних лет переходит на политическую работу в составе нового правительства.