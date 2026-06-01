Председатель правления «Латвийской железной дороги» Артис Гринбергс отказался публично называть возможные экономические последствия прекращения отношений с Россией и Беларусью, хотя такие расчёты уже представлены правительству. По его словам, обсуждение конкретных цифр сейчас было бы преждевременным.

Руководство государственной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) уже подготовило для правительства различные сценарии развития событий на случай полного прекращения экономических связей с Россией и Беларусью. Об этом в программе «Krustpunktā» на Латвийском радио сообщил председатель правления предприятия Артис Гринбергс, пишет nra.lv.

Тема стала особенно актуальной после появления в декларации нового правительства положения о прекращении экономических отношений с двумя соседними государствами.

На вопрос о том, как такое решение может отразиться на работе железной дороги и экономике страны в целом, Гринбергс прямого ответа не дал. По его словам, все необходимые расчёты уже переданы акционерам компании и представителям правительства. Кроме того, этот вопрос обсуждался на закрытой части одного из заседаний Кабинета министров.

Однако раскрывать конкретные суммы и прогнозы глава LDz отказался.

«Мы подготовили различные сценарии. Нынешние министры проинформированы», — отметил Гринбергс.

Он пояснил, что публикация подобных данных сейчас могла бы вызвать ненужные спекуляции и осложнить обсуждение вопроса внутри правительства.

Отдельно руководитель компании обратил внимание на то, что возможные решения напрямую затрагивают работников железнодорожной отрасли. По его словам, последствия могут отразиться и на количестве рабочих мест в концерне.

Что важно знать: пока речь идёт лишь о политической цели, закреплённой в декларации правительства. Конкретных решений о полном прекращении железнодорожных экономических отношений с Россией и Беларусью пока не принято.

Гринбергс подчеркнул, что оценивать влияние такого шага следует на основе реальных решений и фактических результатов, а не предварительных предположений. При этом сам факт существования нескольких сценариев показывает, что государство уже анализирует возможные последствия для транспортной отрасли.

Для LDz вопрос особенно чувствителен, поскольку исторически значительная часть грузоперевозок по латвийской железной дороге была связана с транзитом грузов из России и Беларуси. За последние годы объёмы этих перевозок существенно сократились, однако отдельные виды грузов и маршрутов по-прежнему остаются важной частью деятельности отрасли.

Судя по заявлениям руководства компании, окончательные выводы о последствиях возможного разрыва экономических связей будут зависеть от того, какие именно решения примет новое правительство и в какие сроки они будут реализованы.