Появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии вызывает всё больше вопросов. Эксперты считают, что причиной могут быть как российские средства радиоэлектронной борьбы, так и технические особенности самих дронов, однако однозначных доказательств какой-либо версии пока нет.

BBC разбирает возможные версии.

Регулярные залеты украинских беспилотников в Эстонию, Латвию и Литву обостряют и без того напряженные отношения этих стран с Россией. Москва обвиняет страны Балтии в предоставлении Украине воздушного коридора для ударов по российским объектам и утверждает, что Киев якобы готовит атаки по российским тыловым регионам с территории Латвии.

Балтийские политики отвергают обвинения России и возлагают на неё ответственность за сложившуюся ситуацию. Первопричиной они называют развязанную российскими властями войну с Украиной, а появление украинских дронов в небе над Балтией связывают с тем, что Россия якобы умышленно перенаправляет их на соседнюю территорию с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С чем в действительности связаны участившиеся случаи вторжения украинских беспилотных летающих аппаратов в воздушное пространство стран Балтии? Ситуация вызывает много вопросов, и не на все можно дать простые ответы.

Могут ли средства РЭБ так сильно сбивать беспилотники с курса?

В принципе, могут. Создание помех, подавление спутниковых каналов связи и выведение из строя средств навигации противника — основное их предназначение.

У российской армии есть огромный арсенал различных систем радиоэлектронной борьбы наземного, морского и воздушного базирования.

В западных СМИ часто упоминается размещённый в Калининградской области береговой комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с дальностью действия около 5 тысяч км.

Для перехвата украинских дронов, движущихся на север вдоль границы с Беларусью, Латвией и Эстонией, на пути их следования могут применяться и менее мощные российские системы РЭБ — к примеру, комплексы РЭБ «Поле-21», «Шиповник», «Дивноморье» и многие другие.

Они могут воздействовать на летящие цели различными способами. Самый простой — это создание сплошного поля мощных помех, из-за которых дрон теряет связь с оператором. Другой способ, так называемый спуфинг, заключается в формировании ложного спутникового сигнала, выдающего дрону неверные координаты, из-за которых он сбивается с курса.

Некоторые системы РЭБ, такие как комплекс «Красуха-4», работают в очень узком секторе. При помощи мощного электромагнитного импульса они способны «прожечь» электронную начинку летательного аппарата, после чего его управление может полностью выйти из строя.

Если у России так много современных систем РЭБ, почему они не могут отразить атаки дронов ВСУ?

В недавних налетах на российские порты Усть-Луга и Приморск, а также нефтеперерабатывающий завод в Киришах участвовали сотни украинских дронов, часть из них попала в цель, и лишь единицы залетели на территорию стран Балтии.

Количество, безусловно, имеет значение. Но дело еще и в том, что против современных беспилотников системы РЭБ часто оказываются малоэффективны.

Во-первых, в отличие от FPV-дронов, управляемых оператором «от первого лица», многие дальнобойные дроны не требуют постоянного внешнего управления. Они могут работать автономно, с использованием инерционных систем навигации, сигналов GPS, машинного зрения и искусственного интеллекта, летят по запрограммированному маршруту, некоторые модели на конечном этапе полёта подключают системы автозахвата цели. А если нет сигнала связи дрона с оператором, то его и перехватить невозможно.

Да, системы РЭБ могут подменить сигнал GPS и выдать БПЛА на определённом участке полёта ложные координаты и время, но обмануть искусственный интеллект не так-то просто. Дрон, использующий инерциальную систему, ориентируется прежде всего на собственные приборы — гироскопы, датчики скорости, давления, бортовые часы, а со спутниковыми сигналами сверяется лишь время от времени для коррекции полёта.

В случае явного расхождения данных бортовой системы и спутникового сигнала (к примеру, когда GPS выдаёт координаты Твери, в то время как по собственным данным аппарат находится в районе Пскова) ИИ догадается о спуфинге и продолжит полёт в режиме инерциальной навигации — пока не получит достоверный сигнал.

Во-вторых, даже использующие внешнее управление дроны, как правило, защищены от перехвата — они постоянно меняют или используют плавающие частоты, зашифрованную связь, помехоустойчивые антенны.

В лучшем случае средствам РЭБ удается подавить сигнал связи с оператором. Тогда потерявший управление беспилотник, в зависимости от его функционала, либо сразу падает (а иногда самоуничтожается), либо переходит на автономный режим полёта до тех пор, пока не покинет зону действия помех и не восстановит связь.

В-третьих, зона действия систем РЭБ ограничена — она имеет либо очень узкий сектор, либо небольшую дальность. Конечно, можно разместить на определённом участке много комплексов и врубить их на полную мощность в широком диапазоне. Но в таком случае первыми выйдут из строя собственные системы связи, управления и навигации, как гражданские, так и военные. А вот вражеский беспилотник может пострадать меньше всех.

Вывести из строя бортовую электронику летательного аппарата направленным электромагнитным импульсом можно, но это тоже не так просто сделать. Для этого требуется точное целеуказание радара, а в случае с дронами одна из главных проблем — их небольшие размеры и малозаметность. Некоторые средства радиолокации не видят их даже на близком расстоянии.

К тому же даже точное попадание луча комплекса РЭБ в дрон не гарантирует его немедленной поломки. Иными словами, если беспилотник удалось засечь, то его проще и надёжнее сбивать обычными средствами ПВО — зенитными ракетами и артиллерией, чем проверять на прочность установленные на нём электронные чипы. Так может ли Россия намеренно перенаправлять украинские дроны в страны Балтии? Такой точки зрения придерживаются политики этих стран, в западной прессе есть немало публикаций на эту тему.

Так, британская газета Telegraph написала 22 мая, что Россия может использовать мощный передатчик в Калининградской области, который создаёт помехи GPS в Балтийском регионе и влияет на навигацию украинских дальнобойных дронов.

Однако полного набора технических доказательств — записи сигналов, маршрутов полёта дронов, данных разведки или разбора обломков — издание не приводит.

«Я тоже видел статью Telegraph, где высказывалось предположение, что у России есть такая возможность. Я так не думаю, — сказал Русской службе BBC руководитель программы „Безопасность и устойчивость“ эстонского аналитического центра International Centre for Defence and Security Марек Кохв. — Думаю, они в основном глушат GPS-сигнал, а не обязательно подменяют его или перехватывают контроль над дронами. Мне кажется, это сложнее. И период времени, когда это вообще можно сделать, очень короткий».

«Я не думаю, что это тот случай, потому что, если посмотреть, что происходило с дронами, которые заходили в наше воздушное пространство, некоторые из них просто приземлялись в случайных местах. То есть нет явных признаков того, что их куда-то целенаправленно направляли», — считает эстонский эксперт.

Могла ли Россия ремонтировать упавшие на ее территории украинские дроны и запускать их в сторону стран Балтии?

Есть и такая конспирологическая версия, но она не выдерживает критики. Все запчасти, из которых собираются беспилотники, имеют серийные номера, по которым легко можно установить принадлежность, время, место и направление запуска любого из них.

Страны Балтии сотрудничают с Украиной, и любая попытка применения техники под чужим флагом сразу же получила бы огласку.

Могут ли дроны отклоняться от цели сами по себе?

Могут, и это происходит довольно часто. Причинами могут служить и погодные условия, и недостатки конструкции, и элементарный брак при сборке.

При полете на большие расстояния инерциальная система навигации накапливает ошибку, которую не всегда удаётся исправить даже при наличии устойчивого и точного сигнала GPS/Глонасс.

Чем чаще дрону приходится совершать маневры, например, для облета препятствий на местности или обхода систем ПВО, тем больше ошибка.

Те же российские дроны во время атак на западную Украину не раз залетали в Польшу, Молдову, Румынию. В пятницу, 29 мая, Минобороны Румынии сообщило, что российский дрон упал на крышу жилого многоэтажного дома в Галаце, в результате инцидента пострадали два человека.

Из сообщений властей стран Балтии известно о нескольких случаях падения украинских дронов в восточных частях Латвии и Эстонии. Не исключено, что часть запущенных с территории Украины беспилотников, двигаясь вдоль латвийской и эстонской границы, могла отклониться от курса и в другом направлении, к востоку, и упасть в безлюдной местности — просто информация об этом в открытом доступе отсутствует.

Но как объяснить появление украинских дронов в Литве?

Точного ответа на этот вопрос пока нет. Литва граничит лишь на юго-западе с небольшим российским эксклавом, Калининградской областью, которую ВСУ до сих пор ни разу не атаковали. Других границ с Россией страна не имеет.

Тем не менее дроны, предположительно, украинские, уже не раз были замечены на территории Литвы: 23 марта этого года на юге, в Варенском районе, примерно в 350 км от границы Псковской области с Беларусью, 17 мая — ближе, на востоке, в Утенском районе — примерно в 200 км.

Как рассказал BBC эстонский эксперт Марек Кохв, видевший упавшие дроны и их фрагменты, это в целом один и тот же тип: «В основном мы видели дроны типа „шахед“, которые летят довольно низко и на довольно небольшой скорости».

По его словам, службы безопасности пока не раскрывают подробную информацию о типе обнаруженных беспилотников, поскольку сейчас идёт уголовное расследование.

Эксперты сходятся во мнении, что единственного объяснения появлению украинских беспилотников над странами Балтии пока нет. На отклонение маршрутов могут влиять средства радиоэлектронной борьбы, технические особенности самих аппаратов, погодные условия и другие факторы. До завершения расследований говорить о намеренном перенаправлении дронов или какой-либо целенаправленной стратегии преждевременно. Однако сами инциденты показывают, насколько сильно современные военные технологии влияют на безопасность всего Балтийского региона.