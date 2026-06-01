Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно теряет инициативу на поле боя, а сложившаяся ситуация может создать условия для дипломатического урегулирования войны уже до наступления следующей зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что положение российских войск на фронте постепенно ухудшается, а это создаёт новые возможности для поиска политического решения конфликта.

В интервью американскому телеканалу CBS он заявил, что с конца прошлого года российская армия сталкивается с возрастающим давлением и несёт серьёзные потери. По словам Зеленского, украинским силам удаётся возвращать больше территорий, чем российская армия успевает взять под контроль.

Украинский лидер утверждает, что в ответ на проблемы на фронте Москва увеличивает интенсивность воздушных ударов по территории Украины.

На этом фоне Зеленский выразил мнение, что ближайшие месяцы могут стать важным окном возможностей для дипломатических усилий. По его оценке, если давление на Россию будет усиливаться, вероятность политического урегулирования до наступления следующей зимы возрастёт. Президент Украины подчеркнул, что ключевую роль в этом процессе должны сыграть западные партнёры Киева.

Он выступил за дальнейшее усиление санкций со стороны США и европейских государств, а также за увеличение политического давления на российское руководство.

Отдельно Зеленский затронул тему переговорного процесса. По его мнению, Европа должна играть в нём более активную роль. В качестве одного из возможных вариантов он предложил формат с участием ведущих европейских государств, включая Великобританию, Францию и Германию.

Заявление Зеленского отражает официальную позицию украинского руководства и его оценку ситуации на фронте. Российская сторона даёт собственную интерпретацию хода боевых действий и перспектив урегулирования конфликта.

Президент Украины также раскритиковал обсуждаемое в отдельных странах смягчение санкционной политики в отношении России. По его словам, любые шаги по ослаблению санкций фактически помогают российской стороне продолжать военные действия.

Зеленский связал эту дискуссию с ситуацией на мировом энергетическом рынке и последствиями конфликта между США и Ираном, который влияет на стоимость нефти и решения отдельных государств в сфере санкционной политики.

Вопрос о перспективах переговоров и дальнейшем санкционном давлении остаётся одним из центральных элементов международной дискуссии вокруг войны в Украине, которая продолжается уже более четырёх лет.