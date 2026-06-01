Некоторые хозяйки считают, что готовка должна приносить удовольствие и не занимать много времени.

Для ресторанных поваров самым ценным ресурсом является время.

У профессиональных кулинаров нет возможности тратить время на рутинные задачи, поэтому они разработали несколько хитростей для ускорения процесса приготовления.

Сода в горох

Горох, фасоль, чечевица и другие бобовые требуют много времени на приготовление. Однако, если добавить соду в начале варки, время готовности сокращается в несколько раз. Повара используют примерно ½ ч. л. соды на 2 л воды.

Лимон в рис

У многих хозяек вместо рассыпчатого риса получается вязкая каша. Есть способ, который поможет достичь нужного качества блюда.

В первые 3 минуты после закипания воды крупу нужно держать на сильном огне. Затем в течение следующих 20 минут ставят на слабое пламя. После этого накрывают крышкой и оставляют упариваться на 15 минут.

Чтобы рис получился белоснежным, во время варки добавляют 1 ч. л. лимонного сока или яблочного уксуса.

Быстро отварить картофель

Очищенный картофель заливают кипящей водой (например, из электрочайника) и ставят на огонь. После этого в кастрюлю добавляют 1 ст. л. сливочного масла.

Прозрачный бульон

Многие хозяйки знают, что с бульона нужно убирать пену, чтобы он был прозрачным и вкусным. Но иногда в спешке некоторые забывают это сделать.

Не стоит отчаиваться. Для исправления ситуации можно использовать яичный белок. Его слегка взбивают и выливают в кастрюлю. Затем помешивают и продолжают варить бульон в течение 5 минут. Белок притянет к себе пену и осядет на дно кастрюли. После этого останется процедить бульон.