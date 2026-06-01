Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зачем добавлять соду в горох и сок лимона в рис 0 68

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем добавлять соду в горох и сок лимона в рис

Некоторые хозяйки считают, что готовка должна приносить удовольствие и не занимать много времени.

 

Для ресторанных поваров самым ценным ресурсом является время.

У профессиональных кулинаров нет возможности тратить время на рутинные задачи, поэтому они разработали несколько хитростей для ускорения процесса приготовления.

Сода в горох

Горох, фасоль, чечевица и другие бобовые требуют много времени на приготовление. Однако, если добавить соду в начале варки, время готовности сокращается в несколько раз. Повара используют примерно ½ ч. л. соды на 2 л воды.

Лимон в рис

У многих хозяек вместо рассыпчатого риса получается вязкая каша. Есть способ, который поможет достичь нужного качества блюда.

В первые 3 минуты после закипания воды крупу нужно держать на сильном огне. Затем в течение следующих 20 минут ставят на слабое пламя. После этого накрывают крышкой и оставляют упариваться на 15 минут.

Чтобы рис получился белоснежным, во время варки добавляют 1 ч. л. лимонного сока или яблочного уксуса.

Быстро отварить картофель

Очищенный картофель заливают кипящей водой (например, из электрочайника) и ставят на огонь. После этого в кастрюлю добавляют 1 ст. л. сливочного масла.

Прозрачный бульон

Многие хозяйки знают, что с бульона нужно убирать пену, чтобы он был прозрачным и вкусным. Но иногда в спешке некоторые забывают это сделать.

Не стоит отчаиваться. Для исправления ситуации можно использовать яичный белок. Его слегка взбивают и выливают в кастрюлю. Затем помешивают и продолжают варить бульон в течение 5 минут. Белок притянет к себе пену и осядет на дно кастрюли. После этого останется процедить бульон.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить луковый хлеб на сковороде: гости не уйдут, пока весь не съедят
Изображение к статье: Почему пирожки получаются сухими? 5 распространенных ошибок при приготовлении
Изображение к статье: Специя, улучшающая настроение и укрепляющая память
Изображение к статье: Как вкусно засолить скумбрию: готовим за несколько часов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика
Изображение к статье: Илон Маск хочет покрыть орбиту миллионом спутников: в чем главная проблема
Техно
Изображение к статье: Как обжарить баклажан с минимальным количеством масла: секреты приготовления
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему стоит окучивать томаты: секрет, который не знают огородники
Дом и сад
Изображение к статье: Почему кошка следует за владельцем: объяснения экспертов
В мире животных
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.
В мире
Изображение к статье: Буллинг
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео