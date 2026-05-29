Как выбрать мясо для гриля: 4 основных признака

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.05.2026
С весны до осени многие дачники и городские жители выбираются на природу, чтобы отдохнуть и пожарить мясо на огне.

 

Важно не только знать, на каких дровах лучше готовить шашлыки, но и уметь правильно выбирать мясо.

Ключевым требованием является свежесть, однако иногда продавцы могут обмануть и продать мясо, которое долго хранилось и не подходит для шашлыков. Даже лучший маринад не спасет такое мясо.

Признаки качественного мяса

  • Мясо не прилипает к рукам при прикосновении.
  • При нажатии на мясо образовавшаяся ямка быстро выравнивается.
  • На хорошем куске мяса нет ни крови, ни слизи.
  • Запах мяса должен быть свежим, без резких неприятных нот.

Маринад

Для маринования качественного мяса не потребуется много времени или сложных ингредиентов. Достаточно соли, перца и лука. По желанию можно добавить зелень.

