С весны до осени многие дачники и городские жители выбираются на природу, чтобы отдохнуть и пожарить мясо на огне.

Важно не только знать, на каких дровах лучше готовить шашлыки, но и уметь правильно выбирать мясо.

Ключевым требованием является свежесть, однако иногда продавцы могут обмануть и продать мясо, которое долго хранилось и не подходит для шашлыков. Даже лучший маринад не спасет такое мясо.

Признаки качественного мяса

Мясо не прилипает к рукам при прикосновении.

При нажатии на мясо образовавшаяся ямка быстро выравнивается.

На хорошем куске мяса нет ни крови, ни слизи.

Запах мяса должен быть свежим, без резких неприятных нот.

Маринад

Для маринования качественного мяса не потребуется много времени или сложных ингредиентов. Достаточно соли, перца и лука. По желанию можно добавить зелень.