С весны до осени многие дачники и городские жители выбираются на природу, чтобы отдохнуть и пожарить мясо на огне.
Важно не только знать, на каких дровах лучше готовить шашлыки, но и уметь правильно выбирать мясо.
Ключевым требованием является свежесть, однако иногда продавцы могут обмануть и продать мясо, которое долго хранилось и не подходит для шашлыков. Даже лучший маринад не спасет такое мясо.
Признаки качественного мяса
- Мясо не прилипает к рукам при прикосновении.
- При нажатии на мясо образовавшаяся ямка быстро выравнивается.
- На хорошем куске мяса нет ни крови, ни слизи.
- Запах мяса должен быть свежим, без резких неприятных нот.
Маринад
Для маринования качественного мяса не потребуется много времени или сложных ингредиентов. Достаточно соли, перца и лука. По желанию можно добавить зелень.
