В пятницу на пляже Рутья завершились традиционные учения с боевыми стрельбами, организованные батальоном ПВО.

В ходе этих учений более 200 военнослужащих и бойцов Кайтселийта оттачивали навыки уничтожения летательных аппаратов противника с использованием зенитно-ракетных комплексов Mistral и Piorun, зенитных установок ЗУ-23-2, боевых машин пехоты CV9035 Скаутского батальона и крупнокалиберных пулеметов Browning.

«При разработке сценария и постановке целей для стрельб в этом году мы исходили из уроков, извлеченных как из собственного опыта, так и из войны на Украине, уделяя особое внимание отработке всей цепочки поражения в тактической противовоздушной обороне, а также повышению живучести», – сказал командир батальона ПВО подполковник Роберт Раясте.

«Весенний шторм» – крупнейшие учения Сил обороны Эстонии в этом году, в ходе которых отрабатываются планирование и проведение военных операций, а также совершенствуется сотрудничество между эстонскими и союзными подразделениями.

В учениях принимают участие кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты, бойцы Кайтселийта, а также военнослужащие из стран-союзников и партнеров.