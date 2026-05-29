Экономика Латвии в начале 2026 года показала уверенный рост. ВВП страны увеличился на 2,5%, а основными источниками роста стали энергетика, торговля, строительство и инвестиции. Однако не все отрасли чувствуют себя одинаково хорошо — транспорт, лесное хозяйство и часть сферы услуг продолжают терять позиции.

В первом квартале 2026 года валовой внутренний продукт Латвии вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с последним кварталом 2025 года экономика также продемонстрировала рост — на 0,6%. В денежном выражении объём ВВП достиг почти 9,9 миллиарда евро.

Одним из главных двигателей роста стала энергетика. Добавленная стоимость в секторе электроэнергии, газа и теплоснабжения увеличилась сразу на 41,6%. Столь впечатляющий результат во многом связан с более холодной зимой, которая повысила спрос на отопление и энергоресурсы в январе и феврале.

Хорошие результаты показали и другие отрасли. В строительстве рост составил 2,8%, а в торговле — ещё выше. Розничная торговля выросла на 6,6%, оптовая — на 6%.

Продолжился рост инвестиций. Вложения в основной капитал увеличились на 3,2%, причём бизнес стал больше инвестировать как в строительство, так и в оборудование.

Положительная динамика наблюдалась и на рынке труда. Общий фонд оплаты труда вырос на 5,5%, а заработная плата — на 5,7%. Особенно быстро зарплаты росли в финансовом секторе, строительстве и профессиональных услугах.

Что важно знать: нынешний рост экономики основан не на одном секторе, а сразу на нескольких направлениях — потреблении, инвестициях и экспорте. Это делает структуру роста более устойчивой по сравнению с периодами, когда экономика зависела от отдельных отраслей.

В то же время часть экономики продолжает испытывать трудности. Одним из слабых звеньев остаётся транспортный сектор. Добавленная стоимость в транспорте и складском хозяйстве сократилась, что продолжает тенденцию последних лет.

Негативная динамика сохраняется и в лесном хозяйстве. Добавленная стоимость в лесозаготовке уменьшилась на 4,5%, а производство древесины и изделий из дерева сократилось на 2,5%.

Заметное падение зафиксировано и в производстве напитков — сразу на 32,8%. Среди отраслей услуг снизились показатели гостиничного бизнеса и общественного питания, а также информационно-коммуникационного сектора.

На стороне спроса главным источником роста остаются жители страны. Расходы домашних хозяйств увеличились на 2%, причём особенно заметно выросли траты на транспорт, жильё, отопление и коммунальные услуги.

Экспорт товаров и услуг также продолжил расти, хотя темпы оказались умеренными — 1,4%. Одновременно импорт увеличивался быстрее экспорта, что отражает сохраняющийся внутренний спрос со стороны бизнеса и населения.

Экономисты традиционно рассматривают рост ВВП выше 2% как показатель достаточно уверенного развития экономики. После нескольких лет нестабильности и слабого роста данные первого квартала могут свидетельствовать о постепенном восстановлении деловой активности в стране.

Однако дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на экспортных рынках, стоимости энергоресурсов и общей экономической обстановки в Европе.