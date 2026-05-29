Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Дроны над Балтией: почему мир по-разному смотрит на инциденты у границ Латвии 0 135

Политика
Дата публикации: 29.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Балтийского региона и военный беспилотник в небе

Изображение: BB.lv/AI.

Появление беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии вызывает серьёзную обеспокоенность в регионе. Однако за пределами Европы оценки происходящего заметно отличаются: если страны ЕС говорят о рисках безопасности, то многие зарубежные эксперты рассматривают такие инциденты как побочный эффект войны между Россией и Украиной.

За последние месяцы тема военных беспилотников, появляющихся вблизи границ или в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии, стала одной из ключевых в сфере региональной безопасности, пишет SestDiena.

Позиция Латвии в этом вопросе во многом совпадает с подходом большинства государств Европейского союза и Европейской комиссии. В регионе подобные инциденты рассматриваются как серьёзный вызов безопасности, требующий повышенного внимания со стороны военных и гражданских служб.

Однако единой международной оценки происходящего нет.

Администрация президента США Дональда Трампа публично не выступала с осуждением России в связи с подобными случаями. Более того, ряд влиятельных зарубежных аналитиков не поддерживает утверждения о том, что речь идёт о целенаправленной гибридной кампании против стран Балтии.

В частности, китайские военные и аналитические платформы, регулярно изучающие опыт применения беспилотников в войне между Россией и Украиной, предлагают другое объяснение происходящему.

Согласно распространённой среди китайских экспертов точке зрения, многие подобные инциденты связаны с особенностями радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам в приграничных районах. Отмечается, что при подавлении беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы они могут терять ориентацию и отклоняться от маршрута.

В некоторых аналитических публикациях высказывается мнение, что при защите собственных объектов российские силы в первую очередь решают задачу нейтрализации угрозы, а не предотвращения возможного ухода дронов в воздушное пространство соседних государств.

Что важно понимать: вопрос касается не только политики, но и быстро меняющегося характера современной войны, где беспилотники всё чаще становятся фактором, влияющим на безопасность стран, непосредственно не участвующих в конфликте.

Одновременно многие международные наблюдатели отмечают, что рассчитывать на единую глобальную реакцию в отношении подобных инцидентов не приходится. Подходы Европейского союза, США и государств Глобального Юга в этом вопросе существенно различаются.

В результате дискуссия вокруг дронов над Балтийским регионом всё больше выходит за рамки исключительно военной темы и становится вопросом международных политических оценок и интерпретаций происходящего.

×
Читайте нас также:
#США #Украина #безопасность #дроны #Китай #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдгар Ринкевич и Урсула фон дер Ляйен (в розовой кофточке).
Изображение к статье: Большая часть миллиарда ушла на поддержку армии.
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал
Изображение к статье: Оксана Акиньшина и Данила Козловский.
Люблю!
Изображение к статье: Шакира выпустила клип на гимн ЧМ-2026
Культура &
Изображение к статье: Танк на военной базе в Адажи.
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Еглавская городская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Моют клубнику.
Люблю!
Изображение к статье: В Харькове раскрыли мошеннический колл-центр, обманувший жителей Латвии на сотни тысяч евро
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео