Появление беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии вызывает серьёзную обеспокоенность в регионе. Однако за пределами Европы оценки происходящего заметно отличаются: если страны ЕС говорят о рисках безопасности, то многие зарубежные эксперты рассматривают такие инциденты как побочный эффект войны между Россией и Украиной.

За последние месяцы тема военных беспилотников, появляющихся вблизи границ или в воздушном пространстве стран Балтии и Финляндии, стала одной из ключевых в сфере региональной безопасности, пишет SestDiena.

Позиция Латвии в этом вопросе во многом совпадает с подходом большинства государств Европейского союза и Европейской комиссии. В регионе подобные инциденты рассматриваются как серьёзный вызов безопасности, требующий повышенного внимания со стороны военных и гражданских служб.

Однако единой международной оценки происходящего нет.

Администрация президента США Дональда Трампа публично не выступала с осуждением России в связи с подобными случаями. Более того, ряд влиятельных зарубежных аналитиков не поддерживает утверждения о том, что речь идёт о целенаправленной гибридной кампании против стран Балтии.

В частности, китайские военные и аналитические платформы, регулярно изучающие опыт применения беспилотников в войне между Россией и Украиной, предлагают другое объяснение происходящему.

Согласно распространённой среди китайских экспертов точке зрения, многие подобные инциденты связаны с особенностями радиоэлектронной борьбы и противодействия дронам в приграничных районах. Отмечается, что при подавлении беспилотников средствами радиоэлектронной борьбы они могут терять ориентацию и отклоняться от маршрута.

В некоторых аналитических публикациях высказывается мнение, что при защите собственных объектов российские силы в первую очередь решают задачу нейтрализации угрозы, а не предотвращения возможного ухода дронов в воздушное пространство соседних государств.

Что важно понимать: вопрос касается не только политики, но и быстро меняющегося характера современной войны, где беспилотники всё чаще становятся фактором, влияющим на безопасность стран, непосредственно не участвующих в конфликте.

Одновременно многие международные наблюдатели отмечают, что рассчитывать на единую глобальную реакцию в отношении подобных инцидентов не приходится. Подходы Европейского союза, США и государств Глобального Юга в этом вопросе существенно различаются.

В результате дискуссия вокруг дронов над Балтийским регионом всё больше выходит за рамки исключительно военной темы и становится вопросом международных политических оценок и интерпретаций происходящего.