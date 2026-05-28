Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Так создавайте филиал в Нигерии, зачем их везти сюда?!» Домбрава намерен бороться с миграцией 1 369

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новый глава МВД Янис Домбрава

Новый глава МВД Янис Домбрава

Новый глава МВД обозначил приоритеты.

Как известно, в утвержденном сегодня Сеймом правительстве Кулбергса за внутреннюю безопасность будет отвечать Янис Домбрава. Глава МВД сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ назвал борьбу с нашествием мигрантов одним из своих приоритетов. Отвечая на реплику журналиста, что обучение иностранных студентов в Латвии - это экспорт образования, который приносит доход, Домбрава заметил: "Экспорт образования - дело хорошее, латвийские вузы могут открывать филиалы в Индии, Нигерии... А если они приглашают учиться жителей этих стран сюда, то открывают окно миграции".

Домбрава отметил, что в одной Нигерии за год родилось больше, чем во всем Евросоюзе! "Понятно, что жители третьих стран будут стремиться в Европу. Это очень опасно! И опыт ряда европейских стран это подтверждает", - сказал Домбрава, который настаивает на введении квот на въезд граждан третьих стран.

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #Европа #миграция #безопасность #Нигерия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии
Изображение к статье: Женщина осматривает товар в магазине
Изображение к статье: Внеочередное пленарное заседание Сейма по утверждению нового правительства.
Изображение к статье: Домбрава и Шноре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спорт
Изображение к статье: Изображение лого Temu
В мире
Изображение к статье: Юлия Свириденко
Политика
1
Изображение к статье: Фемида
В мире
Изображение к статье: полицейская машина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Паспорт Латвии
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Изображение лого Temu
В мире
Изображение к статье: Юлия Свириденко
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео