Как известно, в утвержденном сегодня Сеймом правительстве Кулбергса за внутреннюю безопасность будет отвечать Янис Домбрава. Глава МВД сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ назвал борьбу с нашествием мигрантов одним из своих приоритетов. Отвечая на реплику журналиста, что обучение иностранных студентов в Латвии - это экспорт образования, который приносит доход, Домбрава заметил: "Экспорт образования - дело хорошее, латвийские вузы могут открывать филиалы в Индии, Нигерии... А если они приглашают учиться жителей этих стран сюда, то открывают окно миграции".

Домбрава отметил, что в одной Нигерии за год родилось больше, чем во всем Евросоюзе! "Понятно, что жители третьих стран будут стремиться в Европу. Это очень опасно! И опыт ряда европейских стран это подтверждает", - сказал Домбрава, который настаивает на введении квот на въезд граждан третьих стран.