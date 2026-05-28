Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции только что утвержденный на посту премьер-министр Андрис Кулбергс ("Объединенный список").

Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода "на раскачку", концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы.

Работа правительства начнется незамедлительно - над конкретными задачами и по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительства уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии, с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты.

Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов.

На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Агентству ЛЕТА известно, что на запланированное в четверг вечером совещание по поводу состава бюро Кулбергса приглашен также бывший руководитель Центрального агентства финансов и договоров (ЦАФД) Мартиньш Бренцис.

В то же время Кулбергс высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседаниях правительства без непродуктивных дебатов.

Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартиньш Даугавиетис ("Новое Единство"), Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуаций, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов.

Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений.

Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению государственными финансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче.

Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в государственных закупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость.

Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост.

Новый глава правительства обратил внимание на то, что существенные возможности для экономии открываются в сфере государственных закупок, а также при пересмотре расходов, связанных с чиновничеством высшего звена, включая зарплаты и дополнительные бонусы. Он также указал на сезонные увеличения трат, которые, по его мнению, часто не обоснованы.

В то же время Кулбергс подчеркнул, что в государственном бюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность.

Как сообщалось, за правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25 депутатов. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партий "Прогрессивные", "За стабильность!" и "Латвия на первом месте", а также депутат "Нового Единства" Давис Мартиньш Даугавиетис.

За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс ("Новое Единство"), а также депутаты распавшейся парламентской фракции партии "За стабильность!" Игорь Юдин и Амиль Салимов.