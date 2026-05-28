Сейм утвердил новое правительство 6 954

Политика
Дата публикации: 28.05.2026
LETA
Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии
ФОТО: LETA

В четверг Сейм утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрис Кулбергс (AS).

Соответственно, полномочия правительства ушедшей в отставку премьер-министра Эвики Силини («Новое Единство») завершились. В Государственной канцелярии агентству LETA пояснили, что это произошло в момент утверждения Сеймом нового кабинета министров.

Новую коалицию сформировали «Объединённый список» (AS), Национальное объединение (NA), «Новое Единство» (JV) и Союз зелёных и крестьян (ZZS).

В ведении AS в правительстве находятся Министерство финансов, Министерство юстиции и Министерство умного управления и регионального развития. Министром финансов утверждён Марис Кучинскис, министром юстиции — Эдвардс Смилтенс, а министром умного управления и регионального развития — Эдгарс Таварс.

От «Нового Единства» свои посты сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хосам Абу Мери. Министром обороны утверждён Райвис Мелнис, а министром сообщения назначен бывший глава МВД Рихард Козловскис.

Национальное объединение возглавило Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство внутренних дел, а также Министерство климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илзе Индриксоне, министром внутренних дел — Янис Домбрава, министром культуры — Наурис Пунтулис, а министром климата и энергетики — Янис Витенбергс.

От ZZS свои должности сохранили министр экономики Виктор Валайнис и министр благосостояния Рейнис Узулниекс, а министром земледелия утверждён Улдис Аугулис.

Сохранила свой пост и председатель Сейма Дайга Миериня (ZZS).

Президент Латвии Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после отставки предыдущего премьер-министра Эвики Силини.

#Сейм #Латвия #коалиция #министры #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
