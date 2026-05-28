Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Похоже, ветер просто забыли выключить - прогноз на пятницу 0 301

Наша Латвия
Дата публикации: 28.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дерево под ветром

В пятницу в Латвии по-прежнему будет дуть порывистый ветер, в Латгале и в восточной части Видземе временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Ночью западный, северо-западный ветер станет слабее, на побережье Видземе сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Дождь будет идти в основном на крайнем востоке страны. Минимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов, на побережье - до +10 градусов.

Днем прогнозируется переменная облачность, в восточных краях Латвии ожидается дождь, местами возможны грозы. Северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 13-18 метров в секунду, на западе Курземе ветер будет слабее. Воздух прогреется до +14...+18 градусов, местами на побережье и на границе с Россией - до +12 градусов.

В Риге завтра ожидается незначительная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть порывами до 16 метров в секунду, после обеда - до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться у отметки +10 градусов, днем поднимется до +16 градусов, а у моря будет не теплее +13 градусов.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Группа индусов
Изображение к статье: Короед на дереве
Изображение к статье: ТЭЦ Иманта
Изображение к статье: Онкология

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Рижский трамвай
Наша Латвия
Изображение к статье: Инвестиции
Бизнес
Изображение к статье: Ребенок охлаждается у пожарной помпы
В мире
Изображение к статье: Гийом Буччи
ЧП и криминал
Изображение к статье: Бриджит Бардо в фильме "Парижанка"
Lifenews
Изображение к статье: зал заседаний Сейма Латвии
Политика
6
Изображение к статье: Рижский трамвай
Наша Латвия
Изображение к статье: Инвестиции
Бизнес
Изображение к статье: Ребенок охлаждается у пожарной помпы
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео