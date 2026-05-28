«В прошлом году мы попробовали нанять индийцев. Ну, как рабочие они, может быть, не особо хороши, но один остался, выразил желание остаться в компании, работает очень хорошо. Я избавилась от всех предрассудков по поводу других рас», - говорит владелица ягодного предприятия «Very Berry» Гундега Саушкина в эфире программы TV24 «Latvijas labums».

«На самом деле у меня их и не было, но теперь я познакомилась и с темнокожими людьми, и с азиатами и т. д., и в любой нации есть плохие, и в любой нации есть хорошие работники, - продолжает она. - Так что нельзя сказать… но без приезжих мы не обойдемся. Наша экономика… мы не вытащим».

«Как бы кому-то не нравилось, что наша Рига меняет цвет, но без приезжих не будет пенсий, потому что с такой рождаемостью, какая есть сейчас, некому их будет платить, ничего не получится», — убеждена предпринимательница. Саушкина подчеркнула, что, по ее мнению, у Конфедерации работодателей Латвии есть очень хорошая презентация о том, что есть сейчас и что будет. Чтобы мы развивались дальше, нам не хватает рабочей силы, сказала предпринимательница.

«Я думаю, что нужно доверять предпринимателям. Если предприниматель хочет оставить у себя какого-то сотрудника и оставляет, ну, доверьтесь нам! Мы не будем держать человека, который нам не нужен. У нас были самые разные случаи», — призвала Саушкина.

Между тем парламентская комиссия по расследованию завершила работу по оценке недостатков в иммиграционном регулировании и деятельности ответственных ведомств. В итоговом докладе предложено более 100 мер по усилению иммиграционного контроля. Председатель комиссии Янис Домбрава (Национальное объединение), выдвинутый на пост министра внутренних дел в новом правительстве, обещает приступить к реализации рекомендаций.

Чтож, пенсии наших властей никоим образом не зависят от состояния дел в экономике. А жалко...