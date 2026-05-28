У берегов Галапагосов обнаружили загадочного синего осьминога 0 83

Дата публикации: 28.05.2026
Изображение к статье: Синий осьминог.

Во время научной экспедиции у Галапагосских островов исследователи обнаружили новый вид осьминога необычного ярко-синего цвета. Существо нашли на глубине почти 1800 метров с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата.

Небольшой осьминог размером чуть больше мяча для гольфа сразу привлек внимание ученых. Специалисты из Фонд Чарльза Дарвина обратились за помощью к эксперту по беспозвоночным Джанет Войт из Полевой музей Чикаго. По словам исследователей, внешний вид существа сильно отличался от известных видов, обитающих в этой части Тихого океана, сообщает Entrevue.

После извлечения осьминога законсервировали и отправили в США для дальнейшего изучения. Чтобы не повредить редкий экземпляр, ученые использовали рентгеновское исследование вместо традиционного вскрытия.

Анализы подтвердили, что речь идет о ранее неизвестном науке виде, принадлежащем к роду Microeledone. Открытие стало неожиданностью для биологов, поскольку семейство Megaleledonidae ранее связывали преимущественно с холодными водами Антарктики.

Ученые предполагают, что яркая синяя окраска может помогать осьминогу маскироваться или защищаться в условиях глубоководной среды.

Открытие нового вида синего осьминога стало еще одним напоминанием о том, насколько мало человечество знает о глубинах мирового океана. Исследователи считают, что в неизученных районах морского дна могут скрываться десятки, а возможно, и сотни неизвестных науке существ.

#наука #природа #биология
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
Оставить комментарий

