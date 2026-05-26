Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) проанализировали 4826 записей криков диких шимпанзе в национальном парке «Таи» в Кот-д’Ивуаре.

Исследование показало, что шимпанзе способны структурировать свою речь. Ученые обнаружили сотни вариантов предложений, которые приматы создавали из звуков и криков.

Существует мнение, что между человеческой речью и «языками» животных, включая шимпанзе, есть значительная пропасть. Люди могут гибко комбинировать ограниченный набор звуков, создавая бесконечное количество предложений.

В то же время у животных количество таких конструкций кажется ограниченным. Ученые стремятся понять, как мог развиться наш сложный язык из такой простой системы, что остается одним из ключевых вопросов эволюционной науки.

По словам авторов нового исследования, ранее не проводился детальный анализ количества предложений, которые могут производить шимпанзе. Записав разговоры 46 взрослых особей из трех различных групп, что составило 900 часов, ученые насчитали 390 уникальных вокальных последовательностей. Порядок одиночных криков подчинялся определенным правилам и имел различное значение и применение.

Выяснили, что приматы могут произносить одиночные голосовые сигналы как по отдельности, так и объединять их в комбинации из двух и трех единиц, формируя предложения. В результате идентифицировали 12 типов криков, таких как хрюканье, пыхтение, улюлюканье, лай, хныканье и другие.

Например, одиночное хрюканье обычно издается во время еды, в то время как повторяющееся хрюканье служит приветствием. Разовое уханье означает угрозу, а уханье с пыхтением используется для общения внутри группы, как заметили авторы исследования.

Способность организовывать отдельные голосовые единицы указывает на возможность развития более сложной системы. 390 различных типов последовательностей, по словам авторов, это лишь небольшая часть языка, зафиксированного учеными.

Это исследование является первым в рамках большого проекта по изучению речи шимпанзе. Этот социально сложный и близкий к человеку вид может предоставить ученым подсказки о происхождении языка людей.