Коммуникация властей после инцидентов с дронами в Латвии должна стать более понятной и продуманной, однако профессионализм Национальных вооруженных сил ставить под сомнение не следует. Такое мнение высказал исследователь аналитического центра LaSER Роберт Китс.

Исследователь аналитического центра LaSER Роберт Китс считает, что после инцидентов с залетевшими в Латвию дронами государственным структурам необходимо улучшать коммуникацию с обществом, однако критика не должна превращаться в недоверие к Национальным вооруженным силам.

По его словам, предыдущая реакция и информирование жителей действительно не всегда были удачными, и из этих ситуаций необходимо делать выводы.

В то же время Китс подчеркнул, что был бы осторожен с чрезмерно жесткими обвинениями в адрес армии.

Эксперт напомнил, что оборонный бюджет Латвии растет очень быстро, однако количество специалистов и сотрудников в этой сфере увеличивается гораздо медленнее. При этом задач становится все больше.

«Появляются новые функции, старые не исчезают», — отметил исследователь, объясняя, почему системе иногда сложно быстро адаптироваться к новым угрозам.

По его мнению, общественная тревога понятна, поскольку Латвия находится рядом с регионом реальных боевых действий и живет в условиях гибридной войны. Однако профессионалам необходимо позволять выполнять свою работу, а часть оперативной информации не может раскрываться публично.

Китс также признал, что у Латвии существуют пробелы в возможностях обнаружения и перехвата дронов, и сокращать их нужно как можно быстрее.

При этом он считает неправильным сравнивать ситуацию с Украиной, где из-за войны сформировалась огромная система операторов дронов и средств противодействия им.

Эксперт отдельно отметил, что Латвии, вероятно, придется менять подход к закупкам военных технологий и быстрее перенимать опыт Украины. Особенно жестко Китс высказался о проблеме перехвата беспилотников.

«То, что не удается сбивать дроны, залетающие на территорию Латвии, — это плохо», — признал он.

По словам исследователя, некоторые пытаются оценивать ситуацию только через стоимость уничтожения беспилотника, однако это неверный подход. Если дрон врежется в критически важную инфраструктуру, последствия могут оказаться несоизмеримо более серьезными.

Фактически в Латвии сейчас идет поиск баланса между безопасностью и тем, как именно информировать общество о потенциальных угрозах.

Отдельной проблемой эксперт назвал систему сотового оповещения. Если предупреждения будут приходить слишком часто и без последствий, люди постепенно перестанут реагировать на них серьезно. Но отсутствие уведомления при реальной угрозе тоже может привести к тяжелым последствиям.

По мнению Китса, искать решение этого вопроса государственные учреждения должны совместно с самоуправлениями и местными сообществами.

Тема дронов и защиты воздушного пространства в последние месяцы становится для Латвии одной из самых чувствительных в сфере безопасности — особенно на фоне войны в Украине и регулярных инцидентов вблизи границ стран Балтии.