Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ рассказал, что поскольку времени новому правительству отведено очень мало - 5-6 месяцев, - то от каждого министра он потребует назвать три вопроса, которые этот министр постарается решить. Но и, конечно, будут мега-проблемы, которые даже в столь короткий срок нужно будет попытаться решить. "Понятно, что никуда мы вопрос о ситуации в airBaltic не деним - придется этим заниматься", - заметил кандидат в премьеры.

В свою очередь, министр экономики Виктор Валайнис пообещал еще до выборов ввести базовые пенсии и уменьшить бюрократию, чтобы можно было развивать малый и средний бизнес.