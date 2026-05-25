Как уже сообщалось, кандидат в премьеры Андрис Кулбергс поименный состав своего правительства намерен назвать только завтра после обеда, когда в очередной раз встретиться с президентом. Но неофициально состав будущего правительства уже известен на 95-99 процентов.

Итак, портфель министра финансов может получить экс-премьер, депутат Сейма Марис Кучинскис (Объединенный список -ОС), на пост министра юстиции прочат секретаря президиума Сейма, юриста по образованию Эдвардса Смилтенса (ОС), а министерство умной администрации и регионального развития может возглавить или депутат Сейма Айва Виксна, или депутат Сейма Юрис Вилюмс (оба - ОС).

Впервые в этом веке министерством внутренних дел будет руководить представитель Нацобъединения, бакалавр истории Янис Домбрава, который нынче возглавляет парламентскую следственную комиссию по миграции.

Кандидат в премьеры от Нацобъединения, магистр по управлению вопросами окружающей среды, депутат Сейма Илзе Индиксоне будет руководить министерством образования. Ее однопартиец Наурис Пунтулис вернется в кресло министра культуры, а министерство климата и энергетики может возглавить еще один депутат Сейма от Нацобъединения Янис Витенбергс.

Союз зеленых и крестьян сохранит все посты, которые у него были в правительстве Силини. На постах министров экономики и благосостояния останутся Виктор Валайнис и Рейнис Узулниекс соответственно, а портфель министра земледелия, скорее всего, достанется нынешнему министру климата и энергетики Каспару Мелнису.

Что же касается еще недавно самой главной партии власти, то в новом правительстве "Новому Единству" дали всего 4 портфеля. МИДом продолжит командовать Байба Браже, портфель главы минздрава сохранит Хосам Абу Мери, а Арвилс Ашераденс может пересесть с кресла министра финансов в кресло министра сообщений. Пока еще неясно, кто от "Нового Единства" возглавит министерство обороны - или беспартийный полковник Райвис Мелнис, которого очень упорно двигала на этот пост Эвика Силиня, или, к примеру, министр юстиции в правительстве Силини Инесе Либиня-Эгнере.