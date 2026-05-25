Все кандидаты названы! Кулбергс сообщил президенту состав своего правительства 0 243

Политика
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Эдгар Ринкевич и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

Президент Эдгар Ринкевич и кандидат в премьеры Андрис Кулбергс

Как bb.lv и прогнозировала, конкретные фамилии будущих министров Кулбергс раскроет обществу только завтра.

Итак, Андрис Кулбергс уложил в установленные президентом сроки - к сегодняшнему утру, как и просил глава государства, он представил состав коалиции и кандидатов на все министерские посты. Один из важных аспектов - могут ли у кандидатов в министры возникнуть проблемы с допуском к гостайне. Андрис Кулбергс сегодня на пресс-конференции после встречи с президентом заявил, что на 99% никаких проблем возникнуть не должно. Из этого можно сделать вывод, что у подавляющего большинства кандидатов в министры уже такой допуск имеется.

Между тем, видимо, еще не все вопросы с кадровым составом правительство решены и поэтому сегодня Кулбергс отказался публично озвучить фамилии претендентов на министерские посты. Персоналии будут названы, как и прогнозировал bb.lv, только завтра после обеда - когда Кулбергс вновь встретиться с премьером.

Нельзя исключить, что, возможно, у президента возникли возражения по той или иной кандидатуре и, прежде всего, по кандидатуре министра обороны. Ведь, по слухам, на эту должность "Новое Единство" снова двигает Райвиса Мелниса. Однако президент уже заявлял, что военного на этом посту видеть не желает.

#президент #министры #допуск к гостайне #новое единство #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
