Закупка рельсов для проекта Rail Baltica вызвала новые вопросы о расходовании сотен миллионов евро. Литва отказалась участвовать в централизованной закупке из-за цены, Эстония сомневается, а Латвия контракт уже подписала.

Вокруг проекта Rail Baltica разгорается очередной скандал — на этот раз из-за закупки рельсов. Как сообщает передача Nekā personīga (ТВ3), стоимость рельсов в централизованной закупке оказалась значительно выше рыночной, а возможная переплата для Латвии может исчисляться десятками миллионов евро.

На этой неделе Сейм решил, что дальнейшую координацию Rail Baltica будет контролировать премьер-министр. Причина — всё больше вопросов к управлению проектом, закупкам и отсутствию политического надзора в предыдущие годы.

Изначально страны Балтии планировали совместно закупать материалы для железной дороги, рассчитывая, что большие объёмы позволят добиться более выгодных цен. Однако на практике часть закупок уже столкнулась с проблемами: одни контракты пришлось отменять, другие — пересматривать.

Теперь под сомнение попала и закупка рельсов. Общая стоимость контрактов по всей трассе Rail Baltica могла составить около 350 миллионов евро без НДС. Латвия уже подписала договор примерно на 106 миллионов евро, Эстония пока ещё оценивает ситуацию, а Литва от централизованной закупки отказалась вовсе.

Причина — цена. Литва ранее самостоятельно закупила часть необходимых рельсов у того же поставщика, но примерно на 13% дешевле.

Дополнительные вопросы появились после сравнения с закупками Latvijas dzelzceļš. В недавнем конкурсе предприятие получило предложения на термически упрочнённые рельсы примерно по 1179–1214 евро за тонну, тогда как в закупке RB Rail цена достигает около 1500 евро за тонну. Представители отрасли оценивают возможное удорожание вплоть до 30%. Для Латвии это может означать переплату как минимум в 20 миллионов евро.

При этом сами рельсы стране понадобятся не раньше 2028 года. До этого времени от контракта ещё теоретически можно отказаться.

В RB Rail объясняют высокую стоимость иначе. По словам председателя правления компании Марко Кивила, поставщик берёт на себя серьёзные риски: резервирует производственные мощности на годы вперёд, фиксирует цену на семь лет и должен гарантировать поставку большого объёма продукции даже в случае скачков цен на металл.

«С помощью этого фиксированного контракта можно защититься от всех видов ценовых рисков, включая резкий рост цен на рынке», — заявил Кивила.

Тем временем в Латвии всё громче звучит критика качества управления проектом. Министр сообщения Атис Швинка заявил, что латвийская сторона больше не будет автоматически подписывать подобные договоры без полного понимания обязательств и рисков.

На фоне этого вновь всплыла история с закупкой стрелочных переводов, о которой Nekā personīga рассказывала ещё весной. Тогда по формальной причине из конкурса исключили претендента с самым дешёвым предложением, а разница между заявками достигала 267 миллионов евро. Проверка пришла к выводу, что юридически процедура была корректной, однако с точки зрения добросовестного управления конкурс можно было организовать иначе и сохранить конкуренцию.

После этого скандала Сейм уже поддержал изменения в законодательстве, которые позволят уточнять несущественные ошибки в документах закупок даже после подачи предложений.

Сейчас Латвия предлагает реформировать RB Rail и изменить систему управления проектом. Однако Литва и Эстония опасаются, что новые реформы приведут к ещё большим задержкам строительства.

История с рельсами показывает, что главный вопрос Rail Baltica сегодня — уже не только сроки строительства, но и контроль над тем, как расходуются сотни миллионов евро.