В американском штате Калифорния в перегретом резервуаре с химикатами образовалась трещина, что, по мнению пожарных, может снизить риск мощного взрыва и выброса токсичного облака. Несмотря на это, около 50 тысяч жителей по-прежнему остаются эвакуированными, а экстренные службы продолжают охлаждать опасную емкость.

В Калифорнии в перегретом химическом резервуаре образовалась трещина, и, как считают представители пожарной службы, это может стать хорошей новостью. По словам специалистов, повреждение способно снизить внутреннее давление в цистерне, уменьшив вероятность взрыва или выброса токсичных веществ в атмосферу, сообщает NOS.

Как сообщала ранее bb.lv, из-за угрозы чрезвычайной ситуации власти ранее эвакуировали около 50 тысяч жителей близлежащих районов.

Инцидент произошел в городе Гарден-Гроув. Проблемы с резервуаром начались еще в четверг, когда внутри емкости с примерно 25 тысячами литров метилметакрилата началась химическая реакция. Это вещество используется при производстве пластика.

Ситуация осложнилась тем, что клапаны резервуара оказались заблокированы. В результате тепло и давление внутри цистерны не могли снижаться естественным образом.

Основные опасения были связаны с тем, что при возможном взрыве обломки резервуара могли разлететься на значительное расстояние. Кроме того, существовал риск образования токсичного облака над жилыми кварталами.

Сейчас пожарные продолжают охлаждать резервуар с помощью специальных установок. Несмотря на появление трещины, экстренные службы подчеркивают: угроза полностью не устранена.

По данным пожарной службы, трещина действительно позволяет частично снизить давление внутри емкости, однако вероятность взрыва все еще сохраняется. Именно поэтому приказ об эвакуации пока остается в силе.

Жителей, покинувших свои дома, разместили в нескольких временных центрах размещения.

Специалисты также контролируют качество воздуха в районе инцидента. Пока измерения не выявили опасных концентраций метилметакрилата в атмосфере.

Медики предупреждают, что контакт с этим веществом может вызывать раздражение глаз и кожи, а также проблемы с дыхательными путями.

Хотя появление трещины в перегретом резервуаре может снизить риск катастрофического взрыва, ситуация в Калифорнии остается напряженной. Экстренные службы продолжают круглосуточно контролировать состояние химической емкости, а десятки тысяч жителей пока не могут вернуться домой.