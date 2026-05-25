Экономист Банка Латвии Иева Опмане комментирует последние данные о том, что уровень безработицы в Латвии в первом квартале сохранился на низком уровне — 7,1% экономически активного населения. Правда, есть отдельные нюансы, которые статистика не учитывает. Возник вопрос

На практике эти 7,1% означают, что в Латвии примерно 66 тысяч человек хотели бы работать, но пока не нашли работу. Ситуации бывают разными, но у экономиста возникает вопрос: если работодатели регулярно указывают, что найти сотрудников сложно, почему тогда так много тысяч людей остаются без работы.

Экономист объясняет, что один из ответов заключается в географических различиях. В Латвии уже долгое время существует существенный контраст в ситуации на рынке труда между Ригой и более отдаленными регионами. В Риге безработицы практически нет — зарегистрированный уровень безработицы в конце апреля составлял всего 3,6%, тогда как, например, в Латгале зарегистрированная безработица достигала 9,7%, а фактическая — еще выше.

Проще уехать

Программы региональной мобильности дают возможность тем, кто готов к переменам, искать работу за пределами своего края, однако нередко кажется, что людям проще принять решение уехать работать за границу, чем ездить на работу в соседний город, отмечает Опмане. В то же время для тех, кто по разным причинам остается привязанным к своему месту жительства, поиск работы может быть гораздо более сложным и затяжным.

Одновременно сохраняются и другие структурные проблемы рынка труда, делает вывод Опмане. Нехватка рабочей силы по-прежнему особенно заметна в здравоохранении, информационных технологиях, инженерных специальностях и некоторых других отраслях. Это означает, что сам по себе низкий уровень безработицы еще не свидетельствует о полностью сбалансированном рынке труда.

Несоответствие между возможностями и желаниями

Экономист Банка Латвии указывает, что в Латвии по-прежнему существует существенное несоответствие между навыками соискателей и потребностями компаний. Правда, доступны различные программы обучения — как организованные Государственным агентством занятости, так и другие, в которых люди участвуют по собственной инициативе.

«Похоже, что такое обучение на протяжении всей жизни само по себе становится навыком, который необходимо развивать. Сейчас же зачастую именно работодателю приходится делать первый шаг, обеспечивая обучение новых сотрудников на рабочем месте и беря на себя связанные с этим расходы», — отмечает Опмане.