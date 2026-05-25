«Если что-то случится - я люблю тебя» - у прилета дронов нашлась позитивная сторона 1 463

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
Изображение к статье: Женщина читает сообщение в телефоне

После тревоги из-за возможного дрона в одной из школ Латвии 13-летняя девочка написала маме: "Если что-то случится - лучше сразу скажу - я тебя люблю". Этот диалог растрогал людей и напомнил, как сильно детям нужна поддержка в это неспокойное время.

Жительница Латвии Инесе поделилась в соцсетях перепиской со своей 13-летней дочерью, которая находилась в школе в момент объявления тревоги из-за возможного появления дрона в воздушном пространстве. Публикация вызвала сильный эмоциональный отклик у читателей.

«Вчера все обсуждали дрон. Но успели ли вы сказать друг другу, что любите? Вкратце — переписка с моей 13-летней малышкой. Видимо, чему-то в жизни я все-таки ее научила», — написала Инесе.

В сообщениях девочка признается маме, что ей страшно. Она рассказывает, что сигнал тревоги включился одновременно у всей школы, ученикам велели закрыть окна, а кто-то сказал, что угроза может быть связана с Россией.

«Мамочка, мне страшно», — пишет школьница. «Если что-то случится, я сразу тебе скажу. Я тебя люблю». Позже девочка добавляет: «Это если мы вдруг больше никогда не увидимся».

Мама старается успокоить дочь, отвечает, что тоже ее любит «до луны и обратно», и поддерживает теплый разговор, несмотря на тревожную ситуацию.

В комментариях многие признались, что не смогли читать переписку без слез.

«Сижу в машине и плачу… Это бесконечно мило. Но когда понимаешь, что ребенок пишет такое — страшно представить, что происходит у него внутри», — написала одна из пользовательниц.

Другие отмечают, что для детей подобные тревоги воспринимаются гораздо острее, чем для взрослых. «У ребенка нет наших взрослых мыслей — “да ничего не будет”, “это ерунда”. Для него взрослые, которым он доверяет, сообщили, что есть опасность. Конечно, он испугается», — пишет одна из комментаторов.

Многие обсуждали и то, насколько важна психологическая поддержка в школах после подобных инцидентов. «Кто-нибудь разговаривает потом с детьми в школе? Это ужасно, что им приходится такое переживать», — задается вопросом одна из женщин. Некоторые родители рассказали, что у детей после тревожных сигналов начиналась паника. «Когда я приехала за дочкой в школу, у нее была паническая атака после сигнала тревоги. В тот момент школьный психолог действительно был бы очень нужен», — поделилась одна из матерей.

При этом другие пользователи отмечают, что открытый разговор с детьми помогает им легче переживать стресс. «Мы заранее объяснили детям, как действовать в случае тревоги, чтобы они понимали ситуацию и меньше паниковали», — написала одна из мам.

#школа #безопасность #родители #соцсети #эмоции #стресс #тревога #дроны #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
