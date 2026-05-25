Профессия - выезжающий - в Германии решили платить сирийцам по €8000 за выезд 0 59

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
Focus
Изображение к статье: Беженцы за забором

В Германии обсуждается инициатива по стимулированию добровольного возвращения сирийских беженцев на родину через финансовые выплаты. Речь идет о единовременной сумме в 8000 евро, сообщил Focus.

Ранее средний размер подобных выплат составлял около 1000 евро и рассчитывался индивидуально, однако теперь предлагается сделать фиксированную и более привлекательную компенсацию для мигрантов.

По данным издания, в правительственных кругах считают, что такая мера может снизить долгосрочные расходы бюджета на социальную поддержку и содержание беженцев.

В стране проживает около 900 тысяч сирийцев без немецкого гражданства, большинство из которых имеют статус дополнительной защиты. После завершения гражданской войны в Сирии власти Германии обсуждают пересмотр миграционной политики и возможное возвращение значительной части беженцев.

Инициативу поддерживают отдельные представители региональных властей, однако она вызывает споры в обществе. Критики отмечают, что сумма выплаты сопоставима с несколькими месячными зарплатами и может восприниматься как несправедливая по отношению к налогоплательщикам.

Также эксперты предупреждают о возможных рисках злоупотреблений, включая повторный въезд в страну и попытки повторного получения социальных выплат.

#миграция #беженцы #экономика #Германия #политика
Автор - Павел Кириллов
Автор: Павел Кириллов
