Картина, которую рисуют репортажи последних недель из южного Ливана, тяжелая и унизительная одновременно. Оптоволоконные дроны стали самым опасным оружием Хезболлы против сил ЦАХАЛ. Эффективных средств защиты от этого дешевого оружия у израильской армии попросту нет, пишет израильский портал Mignews.

Солдаты импровизируют как могут. Военкор государственного канала "Кан" Итай Блюменталь сообщает о новом продукте солдатской смекалки: дроны Хезболлы пытаются дезориентировать с помощью чучел в солдатской форме , их расставляют на расстоянии от позиций как ложные цели. Это, конечно, не военные технологии , это отчаяние.

Израиль десятилетиями строил противовоздушную оборону под конкретную угрозу: ракеты, снаряды, крупные беспилотники. Так появились "Железный купол", системы радиоэлектронной борьбы, глушители сигналов. Логика была простой: перехвати сигнал управления - дрон упадет или улетит в никуда. Оптоволоконный дрон ломает эту логику полностью. Вместо беспроводного сигнала - физический кабель, который соединяет беспилотник с оператором напрямую. Электроника не может вмешаться в управление по кабелю. Плюс такие дроны значительно сложнее обнаружить радарами. Израиль вступил в "эру взрывающихся беспилотников" - FPV-дроны Хезболлы на оптоволокне обходят израильскую ПВО и приводят к росту потерь.

Главный вопрос не технический, а управленческий: почему это стало сюрпризом?

Оптоволоконные дроны появились на вооружении террористических группировок не вчера , боевики ХАМАС использовали их еще при прорыве израильской границы 7 октября 2023 года. ЦАХАЛ озаботился созданием эффективных средств защиты с большим опозданием. Больше того , опыт был у союзников. Израиль пока отстает с ответом, хотя украинцы изобрели множество способов борьбы с такими дронами и даже предлагали поделиться опытом. Военные аналитики писали о "безразличии" в правительстве и ЦАХАЛ к этой проблеме - и это безразличие, по их словам, уже стоит жизней израильских военных. К февралю 2026 года, когда возобновилась война на севере, Хезболле удалось накопить несколько сотен FPV-дронов и обучить десятки пилотов и техников , что в итоге серьезно повлияло на темпы продвижения израильской армии в Южном Ливане.

Израиль оказался в ситуации, в которую попала Россия на украинском фронте. Хезболла активно изготавливает и применяет FPV-дроны, начиненные взрывчаткой, оператор управляет ими через камеру, нанося точные удары. Оперативная дальность дронов Хезболлы достигает 20 километров , это значит, что они способны перехватывать не только передовые позиции, но и пути снабжения, эвакуационные маршруты, технику в тылу. Именно это и произошло, например, 26 апреля: на опубликованных видео видно, как дроны атакуют солдат, а затем наносят удар рядом с вертолетом ЦАХАЛ, который эвакуировал раненых. В генштабе ЦАХАЛ сетовали, что постоянное применение FPV серьезно сковало оперативные возможности наступающей группировки, а прославленные танки Merkava оказались беззащитны перед точным ударом сверху.

Военный обозреватель "Новостей 13" Алон Бен-Давид заявил, что нынешняя кампания в Южном Ливане все сильнее напоминает события 1985–2000 годов, когда Израиль удерживал "зону безопасности", а Хезболла шаг за шагом развивала партизанскую тактику против израильских военных. Тогда это закончилось односторонним выводом войск. Сейчас история рискует повториться с новым оружием.

Израильские оборонные ведомства ускорили разработку и испытания новых средств противодействия FPV-дронам на фоне роста потерь. ЦАХАЛ заявил, что осознает угрозу и вкладывает "значительные ресурсы" в улучшение обороны, разработку более эффективных систем оповещения и обучение солдат. Это правильные слова. Но пока армия их произносит, солдаты расставляют чучела в форме и гибнут. Суть происходящего не в том, что у Хезболлы появилось чудо-оружие. FPV-дрон на оптоволокне стоит несколько сотен долларов и доступен любой мастерской. Суть в том, что самая технологически оснащенная армия региона столкнулась с угрозой, о которой знала годами и не подготовилась.