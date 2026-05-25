В Латвии погиб ехавший в школу мальчик: мать до последнего просила молиться за сына 1 975

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сбитый машиной велосипед

Иллюстративное фото

В Талсинском крае после столкновения автомобиля и велосипеда погиб несовершеннолетний мальчик. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Трагическая авария произошла в пятницу, 22 мая, в волости Мерсрагс Талсинского края.

Около 11:25 Государственная полиция получила сообщение о ДТП на автодороге Стенде–Лауциене–Мерсрагс. По предварительной информации, автомобиль Peugeot под управлением мужчины столкнулся с велосипедом, на котором ехал мальчик.

Ребенок получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако позже мальчик скончался.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля был проверен на алкоголь — признаков опьянения не выявлено. По факту произошедшего начат уголовный процесс, следствие выясняет точные обстоятельства и причины аварии.

Особенно сильный отклик трагедия вызвала после публикаций матери мальчика в социальных сетях. Сразу после аварии она сообщила, что ее сын ехал в школу, когда его сбил микроавтобус.

Женщина просила людей молиться за ребенка, рассказывая, что решающими могут стать ближайшие часы. Позже она сообщила, что мальчик умер в больнице.

«Микиньш навсегда останется в наших сердцах как самый замечательный мальчик с большими мечтами», — написала мать после смерти сына.

Гибель детей в дорожных авариях в Латвии всегда вызывает широкий общественный резонанс, особенно в начале теплого сезона, когда на дорогах становится больше велосипедистов и школьников.

Для многих семей эта трагедия вновь становится напоминанием о том, насколько опасными могут быть даже привычные ежедневные маршруты — дорога в школу, поездка на велосипеде или переход сельской трассы.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.

#Латвия #ДТП #трагедия #социальные сети #мать
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
