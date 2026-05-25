Латвийские пограничники за выходные предотвратили ещё 251 попытку незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. С начала года число таких случаев уже приблизилось к четырём тысячам.

Государственная пограничная охрана сообщила, что за минувшие выходные на латвийско-белорусской границе были предотвращены 251 попытка незаконного пересечения границы.

Всего с начала 2026 года пограничники остановили уже 3959 человек.

На фоне продолжающегося давления правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничных районах с Белоруссией до 30 июня. Особый режим действует в Лудзе, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и части Резекненского края.

Власти Латвии ранее неоднократно заявляли, что рассматривают поток нелегальной миграции как элемент гибридного давления со стороны Белоруссии. Подобная ситуация продолжается уже несколько лет и затрагивает не только Латвию, но и Литву с Польшей.

Несмотря на сезонные колебания, число попыток пересечения границы остаётся высоким.

Для сравнения: за весь прошлый год латвийские пограничники предотвратили более 12 тысяч попыток незаконного проникновения в страну. В 2024 году таких случаев было свыше 5300.

При этом в отдельных ситуациях людям всё же разрешают въезд по гуманным причинам. В прошлом году по таким основаниям в Латвию были допущены 31 человек, а в 2024 году — 26.

Усиленный режим на границе предусматривает дополнительные полномочия для служб безопасности и более жёсткий контроль в приграничных районах.

Тема охраны восточной границы остаётся одной из ключевых для латвийских властей на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряжённости в регионе.