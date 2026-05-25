Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Поток мигрантов на границе с Белоруссией не снижается: в этом году остановлены уже тысячи человек 0 64

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Охрана границы Латвии и мониторинг

Иллюстрация: BB.lv/AI.

Латвийские пограничники за выходные предотвратили ещё 251 попытку незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. С начала года число таких случаев уже приблизилось к четырём тысячам.

Государственная пограничная охрана сообщила, что за минувшие выходные на латвийско-белорусской границе были предотвращены 251 попытка незаконного пересечения границы.

Всего с начала 2026 года пограничники остановили уже 3959 человек.

На фоне продолжающегося давления правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничных районах с Белоруссией до 30 июня. Особый режим действует в Лудзе, Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и части Резекненского края.

Власти Латвии ранее неоднократно заявляли, что рассматривают поток нелегальной миграции как элемент гибридного давления со стороны Белоруссии. Подобная ситуация продолжается уже несколько лет и затрагивает не только Латвию, но и Литву с Польшей.

Несмотря на сезонные колебания, число попыток пересечения границы остаётся высоким.

Для сравнения: за весь прошлый год латвийские пограничники предотвратили более 12 тысяч попыток незаконного проникновения в страну. В 2024 году таких случаев было свыше 5300.

При этом в отдельных ситуациях людям всё же разрешают въезд по гуманным причинам. В прошлом году по таким основаниям в Латвию были допущены 31 человек, а в 2024 году — 26.

Усиленный режим на границе предусматривает дополнительные полномочия для служб безопасности и более жёсткий контроль в приграничных районах.

Тема охраны восточной границы остаётся одной из ключевых для латвийских властей на фоне продолжающейся войны России против Украины и роста напряжённости в регионе.

×
Читайте нас также:
#Латвия #миграция #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Виктор Волосов
Изображение к статье: Авария в Риге
Изображение к статье: Полицейские проверяют водителей электросамокатов
Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Юрий Колокольников.
Люблю!
Изображение к статье: Рабочие каски
Бизнес
Изображение к статье: Израильский солдат в окопе
В мире
Изображение к статье: Портфели ждут новых министров
Политика
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгар Ринкевич
Политика
1
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: Юрий Колокольников.
Люблю!
Изображение к статье: Рабочие каски
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео