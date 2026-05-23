Утром в субботу в Риге автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта и сбил трёх человек. Один пострадавший был доставлен в больницу.

Серьёзное ДТП произошло в субботу утром на улице Балтасбазницас в Риге, где легковой автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта.

Как сообщили в Государственной полиции, авария произошла около 10:20. По предварительной информации, машина врезалась в навес остановки и сбила трёх пешеходов.

Один человек после происшествия был доставлен в медицинское учреждение. Информация о состоянии остальных пострадавших пока уточняется.

На месте продолжают работать сотрудники полиции. Причины аварии и обстоятельства происшествия ещё выясняются.

Подобные ДТП вызывают особое внимание, поскольку остановки общественного транспорта считаются зонами повышенной безопасности для пешеходов. Даже сравнительно небольшая потеря контроля над автомобилем в таких местах может привести к тяжёлым последствиям.

В последние годы в Риге всё чаще обсуждается безопасность городской среды, особенно в районах с интенсивным движением и рядом с остановками общественного транспорта.

Полиция пока не сообщает, находился ли водитель в состоянии опьянения, а также были ли в момент аварии другие факторы, повлиявшие на управление автомобилем.

Движение в районе происшествия может быть затруднено.