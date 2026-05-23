Янис Стибелис выпускает новый сингл «Straume» и анонсирует серию осенних концертов

Культура &
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Янис Стибелис

Янис Стибелис

ФОТО: Youtube

18 мая музыкант Янис Стибелис выпустил свой новый сингл «Straume» и музыкальное видео к нему, а также объявляет о серии осенних концертов в нескольких городах Латвии. Это первый сингл с предстоящего студийного альбома, который артист планирует выпустить в 2027 году.

Песня "Straume" сочетает в себе госпел-интонации, ритмы 80-х и атмосферу яхт-рока, создавая атмосферное и эмоционально насыщенное звучание. Это песня о времени, движении и месте человека в потоке жизни.

«Эта песня о течении, о чувстве, что не всё в жизни можно контролировать. Иногда самое важное — не сопротивляться течению, а доверять ему и позволить себе двигаться вперёд», — говорит Янис Стибелис о новом сингле.

Одновременно с выпуском сингла артист также анонсирует осенние концерты, на которых, помимо любимых песен слушателей, будут исполнены композиции из нового альбома.

«Осенние концерты будут включать песни и хиты, любимые слушателями на протяжении десятилетий, без которых наши концерты немыслимы, а также совершенно новые композиции из грядущего альбома. Для нас всегда было важно чувствовать реакцию и эмоции людей, когда мы впервые исполняем вживую ранее не звучавшие песни — именно в этот момент устанавливается настоящая связь со слушателем», — говорит Янис Стибелис о серии концертов.

Концерты состоятся:

  • 3 октября – Валмиерский Культурный центр

  • 30 октября – Елгавский Дом культуры

  • 7 ноября – Крустпилсский Культурный центр

  • 21 ноября – Лиепайский OC Rožu zāle

  • 2 декабря – Рига, Дворец культуры ВЭФ.

#Латвия #культура #музыка #концерты
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
