18 мая музыкант Янис Стибелис выпустил свой новый сингл «Straume» и музыкальное видео к нему, а также объявляет о серии осенних концертов в нескольких городах Латвии. Это первый сингл с предстоящего студийного альбома, который артист планирует выпустить в 2027 году.

Песня "Straume" сочетает в себе госпел-интонации, ритмы 80-х и атмосферу яхт-рока, создавая атмосферное и эмоционально насыщенное звучание. Это песня о времени, движении и месте человека в потоке жизни.

«Эта песня о течении, о чувстве, что не всё в жизни можно контролировать. Иногда самое важное — не сопротивляться течению, а доверять ему и позволить себе двигаться вперёд», — говорит Янис Стибелис о новом сингле.

Одновременно с выпуском сингла артист также анонсирует осенние концерты, на которых, помимо любимых песен слушателей, будут исполнены композиции из нового альбома.

«Осенние концерты будут включать песни и хиты, любимые слушателями на протяжении десятилетий, без которых наши концерты немыслимы, а также совершенно новые композиции из грядущего альбома. Для нас всегда было важно чувствовать реакцию и эмоции людей, когда мы впервые исполняем вживую ранее не звучавшие песни — именно в этот момент устанавливается настоящая связь со слушателем», — говорит Янис Стибелис о серии концертов.

Концерты состоятся: