Эвика Силиня может стать министром обороны в новом правительстве Латвии

Политика
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эвика Силиня
ФОТО: LETA

Подавшая в отставку премьер-министр Латвии Эвика Силиня готова рассмотреть возможность занять пост министра обороны, если такое предложение поступит в ходе переговоров о формировании нового правительства.

После отставки правительства Эвики Силини в Латвии продолжаются переговоры о создании новой коалиции, и на этом фоне появилась возможность её перехода в Министерство обороны.

Советник Силини Сандрис Сабаев подтвердил агентству LETA, что бывший премьер серьёзно рассмотрит предложение возглавить оборонное ведомство, если оно будет сделано.

По словам Сабаева, вопросы безопасности всегда были одним из главных приоритетов Силини. Он отметил, что это отражалось как в решениях о финансировании обороны, так и в действиях правительства по укреплению безопасности страны.

«Для Силини важно, чтобы в сфере безопасности внимание было сосредоточено не на политических интересах, а на том, что мы можем быстро, ответственно и эффективно сделать на благо Латвии», — заявил представитель политика.

Обсуждение возможного назначения происходит на фоне повышенного внимания к обороне страны после серии инцидентов с беспилотниками и общего роста напряжённости в регионе.

Именно тема безопасности в последние месяцы стала одной из центральных в латвийской политике. После инцидента с дроном в Резекне ранее последовали отставка министра обороны, а затем и падение правительства Силини.

Сейчас партии продолжают согласовывать декларацию новой коалиции. Окончательное распределение министерств пока не утверждено.

Новое правительство планируется формировать под руководством кандидата в премьер-министры Андрис Кулбергс. В переговорах участвуют «Объединённый список», Национальное объединение, Союз зелёных и крестьян, а также «Новое Единство».

Комментарий самого Кулбергса о возможном назначении Силини на пост министра обороны получить пока не удалось.

Цель коалиционных переговоров — достичь договорённости о новом правительстве до 25 мая.

Для латвийской политики возможный переход бывшего премьера в Министерство обороны стал бы необычным, но символичным шагом — особенно на фоне нынешней ситуации в сфере безопасности.

#Латвия #безопасность #коалиция #переговоры #правительство #Эвика Силиня #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
