Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что латвийско-белорусская граница сейчас остаётся самым напряжённым участком среди стран Балтии. По его словам, давление мигрантов и гибридные угрозы в регионе усиливаются.

Представители парламентов стран Балтии на этой неделе посетили восточную границу Латвии, где обсуждали вопросы безопасности, незаконной миграции и угроз, связанных с беспилотниками.

После визита председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что именно граница Латвии с Беларусью сейчас является «самым неспокойным местом» среди балтийских государств.

«Только за первую половину сегодняшнего дня более 50 нелегальных мигрантов пытались проникнуть из Беларуси в Латвию, но были отброшены пограничниками», — написал политик в социальных сетях.

Встреча председателей парламентских комиссий по иностранным делам проходила в Латгале. Делегации посетили пограничный пункт Патерниеки, а также кордон Друя на берегу Даугавы — вблизи границ России и Беларуси.

По словам Михкельсона, с августа 2021 года на латвийской границе было предотвращено более 44 тысяч попыток незаконного пересечения.

Эстонский депутат назвал происходящее частью совместной гибридной операции России и Беларуси, цель которой — создавать постоянное давление на внешнюю границу Евросоюза.

Для Латвии эта тема остаётся особенно чувствительной: в последние годы восточная граница регулярно становится зоной повышенного напряжения — как из-за миграции, так и из-за инцидентов с беспилотниками.

Михкельсон также заявил, что пограничная инфраструктура Латвии сейчас считается наиболее уязвимой среди стран Балтии. При этом латвийским пограничникам помогают сотрудники из Эстонии, Литвы и Финляндии.

Во время встречи обсуждались и недавние случаи появления дронов в воздушном пространстве стран Балтии. По словам эстонского политика, во время визита делегации в Латгале в регионе снова поднимались истребители НАТО, а в Латвии временно вводились ограничения из-за возможной угрозы беспилотников.

Позже информация о потенциальной угрозе не подтвердилась.

В последние месяцы тема безопасности восточной границы всё чаще оказывается в центре внимания латвийской политики — особенно после нескольких инцидентов с дронами, вызвавших серьёзный политический кризис в стране.

Ежегодная встреча комиссий парламентов стран Балтии в этом году была посвящена вопросам региональной безопасности и устойчивости общества к гибридным угрозам.