Уже в ближайший четверг Сейм может утвердить новое правительство во главе с Кулбергсом и в этот момент должен и.о.премьера потеряет Эвика Силиня. В одном из интервью она с надеждой обмолвилась, что если ее пригласит Кулбергс, она с удовольствием примет предложение занять какой-то министерский пост (например, стать главой МВД или минобороны). Однако ни Кулбергс, ни даже ее однопартийцы вовсе не жаждут видеть Силиню в новом правительстве. Судя по всему, она не будет больше и кандидатом "Нового Единства" в премьеры на выборах.

По слухам, Эвика Силиня все-таки возобновит депутатский мандат, то есть будет работать в Сейме по крайней мере до завершения полномочий этого созыва - то бишь почти до конца октября.

Разумеется, бывшего премьера постараются "не обидеть" и должностью в парламенте: в зависимости от того, кто возглавит минобороны - или Инара Мурниеце, или Раймондс Бергманис, Эвику Силиню изберут главой или комиссии Сейма по иностранным делам, или комиссии по обороне и внутренним делам соответственно.

Отметим, что те министры отставного правительства Силини, которые не получат министерские портфели в правительстве Кулбергса, и не вернутся в Сейм, смогут претендовать на компенсацию в размере трехмесячного оклада. Это же относится и к тем экс-министрам, которые не были избраны в Сейм.