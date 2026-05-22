Россия больше не мировой лидер в экспорте трубопроводного газа, ее место заняла Норвегия. В 2025 году эта страна экспортировала по трубам 108,6 млрд куб. м природного газа, а РФ - только 103,5 млрд, говорится в отчете Международного газового союза. По его данным, по сравнению с 2005 годом объемы экспорта трубопроводного газа из РФ сократились более чем вдвое. Причина - уход российского "Газпрома" с европейского рынка из-за начала полномасштабной войны в Украине, - сообщает Deutsche Welle.

Сейчас РФ активно переориентирует экспорт природного газа на азиатский рынок, отмечают авторы доклада. Это, по их словам, усиливает позиции Пекина в переговорах с Москвой, ведь рынок Китая - крупнейший в Азии.

Москва и Пекин уже много лет обсуждают строительство нового газопровода "Сила Сибири - 2", однако финального соглашения стороны пока не достигли. Агентство Reuters в декабре 2025 года писало, что строительство нового газопровода может занять до 10 лет.