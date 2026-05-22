В ходе расследования масштабной контрабанды сигарет с использованием метеозондов правоохранительные органы Литвы задержали 27 человек, в том числе 13 должностных лиц.

Операция Бюро криминальной полиции Литвы проводилась 19-21 мая.

"Эта часть операции также была направлена против коррупционных явлений (...) и связанных с ними лиц. Всего на этой неделе задержано 27 человек, 13 из них - это не только сотрудники полиции, но и Службы охраны государственной границы Литвы", - сообщил сегодня заместитель генерального комиссара полиции Литвы Марюс Драудвила.

По его словам, операция была направлена против организованных групп, "цинично действующих против национальных, экономических интересов и интересов безопасности Литовской Республики", создающих угрозу гражданской авиации, общественной безопасности и инфраструктуре.

"Члены преступного сообщества использовали GPS-устройства, чтобы точно знать, куда приземляются метеозонды и где их забрать, затем они прятали их и реализовывали контрабандные сигареты", - сказал Драудвила.

По словам заместителя генкомиссара, члены организованной преступной группировки использовали средства зашифрованной связи и соблюдали строгую конспирацию.

"В ходе операций на этой неделе были изъяты тепловизоры, дроны, GPS-передатчики, радиостанции, множество SIM-карт, маски для лица, средства для упаковки контрабандных сигарет", - отметил Драудвила.

По его данным, в ходе операций было проведено 74 обыска, в которых участвовало более 100 сотрудников полиции.

Из 13 задержанных должностных лиц трое служат в Службе охраны госграницы Литвы (двое из них - начальники смен), остальные 10 - полицейские. Восемь из них - патрульные Шальчининкского районного комиссариата, один следователь из территориального комиссариата Вильнюса и один криминалист (старший следователь) из Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

По словам Драудвилы, эти сотрудники предоставляли контрабандистам служебную информацию.

В настоящее время в досудебном расследовании фигурируют 49 подозреваемых, а общая стоимость арестованного у них имущества достигает 4,2 млн евро.