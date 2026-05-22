Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент предложил министру иностранных дел думать о том, что он говорит 1 949

Политика
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал высказывание министра иностранных дел Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нейтрализовать российский военный потенциал в Калининградской области не самым удачным.

«Это не самое удачное высказывание Кястутиса Будриса, и, вероятно, господин Будрис как эксперт по безопасности взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — сказал глава государства сегодня в новостях телеканала LNK.

Как сообщало агентство BNS, в опубликованном на этой неделе интервью изданию Neue Zuercher Zeitung Будрис сказал, что НАТО располагает всеми средствами для уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) в российском эксклаве.

«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они обустроили в Калининграде. При необходимости у НАТО есть все средства, чтобы сровнять с землей находящиеся там российские базы ПВО и ракетные базы», — сказал министр изданию.

По мнению редакции bb.lv, главу латвийской дипломатии (Дипломатии!) Байбу Браже тоже периодически заносит в высказываниях. Интересно хватит ли смелости президенту Латвии Эдгару Ринкевичу сделать ей замечание? Наблюдаем.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #президент #безопасность #дипломатия #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заправочная станция
Изображение к статье: Солдаты в строю
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс Эксклюзив!
Изображение к статье: Нил Ушаков выступает в Страсбурге перед журналистами после голосования по бюджету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Метеозонд с грузом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ждите объявления машиниста.
Наша Латвия
Изображение к статье: Фото Госканцелярии: заседание правительства Силини Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Латвийский университет
Наша Латвия
Изображение к статье: Медведь на завалинке
Наша Латвия
Изображение к статье: В психбольнице: кадр из фильма "Кавказская пленница"
В мире
1
Изображение к статье: Метеозонд с грузом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ждите объявления машиниста.
Наша Латвия
Изображение к статье: Фото Госканцелярии: заседание правительства Силини Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео