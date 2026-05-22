Президент Литвы Гитанас Науседа назвал высказывание министра иностранных дел Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нейтрализовать российский военный потенциал в Калининградской области не самым удачным.

«Это не самое удачное высказывание Кястутиса Будриса, и, вероятно, господин Будрис как эксперт по безопасности взял верх над господином Будрисом как министром. Начались рассуждения о гипотетических сценариях, которые, возможно, подходят для эксперта по безопасности, но не совсем уместны для министра иностранных дел», — сказал глава государства сегодня в новостях телеканала LNK.

Как сообщало агентство BNS, в опубликованном на этой неделе интервью изданию Neue Zuercher Zeitung Будрис сказал, что НАТО располагает всеми средствами для уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) в российском эксклаве.

«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они обустроили в Калининграде. При необходимости у НАТО есть все средства, чтобы сровнять с землей находящиеся там российские базы ПВО и ракетные базы», — сказал министр изданию.

По мнению редакции bb.lv, главу латвийской дипломатии (Дипломатии!) Байбу Браже тоже периодически заносит в высказываниях. Интересно хватит ли смелости президенту Латвии Эдгару Ринкевичу сделать ей замечание? Наблюдаем.