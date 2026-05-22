Министерство экономики нанесет очередной удар по высоким ценам на продукты 2 565

Политика
Дата публикации: 22.05.2026
LETA
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине

В Министерстве экономики (EM) подпишут два соглашения, цель которых — повысить доступность продуктов питания, сообщили в министерстве.

В ходе мероприятия будет заключено соглашение «О честном переносе снижения ставки НДС», чтобы обеспечить полное отражение снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в конечных ценах в магазинах.

Также будет подписано дополнение к меморандуму о торговле продовольственными товарами.

Цель дополненного меморандума — способствовать доступности основных продуктов питания для жителей Латвии, расширяя ассортимент товаров в корзине дешёвых продуктов, улучшая их узнаваемость и видимость, а также поощряя изменение потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей.

Подписанты меморандума договорились расширить предложение корзины дешёвых продуктов, добавив новые товары в уже существующие десять товарных категорий.

Как уже сообщалось, в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продовольствием, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз молочников Латвии, Федерация пищевых предприятий Латвии, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, общество «Крестьянский сейм» и другие партнёры.

Меморандум предусматривал введение корзины дешёвых продуктов, создание инструмента сравнения цен, а также продвижение продукции местного происхождения в магазинах.

Согласно меморандуму, в корзину дешёвых продуктов должен входить как минимум один товар из каждой из десяти основных категорий продуктов питания. В эти категории входят хлеб, молоко, сыр, творог, масло, сметана, йогурт, пахта, свежие овощи и фрукты, свинина, мясо птицы, говядина и телятина, баранина и козлятина, свежая рыба, яйца, мука и другие зерновые продукты, а также растительные масла.

В то же время Центр защиты прав потребителей, контролируя выполнение меморандума и содержание корзины дешёвых продуктов, в феврале этого года пришёл к выводу, что в латвийских корзинах дешёвых продуктов часто отсутствует часть предусмотренных меморандумом товарных категорий.

Также сообщалось, что с 1 июля этого года для ряда основных продуктов питания, включая муку, молоко, продукты из мяса птицы и свежие яйца, будет установлена сниженная ставка НДС в размере 12%.

Поправки приняты для смягчения влияния роста цен на продукты питания на благосостояние населения. Изменения в регулировании НДС связаны с проектом государственного бюджета на 2026 год и бюджетной рамкой на последующие три года.

#цены #Латвия #бюджет #НДС #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
