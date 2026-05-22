Портал госуслуг Latvija.gov.lv не будет работать. Зато потом на нем появится много нового

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
Портал государственных услуг Latvija.gov.lv 22 мая будет недоступен из-за внедрения масштабных улучшений, направленных на обновление структуры, функциональности и удобства пользования порталом. Работа портала будет восстановлена 23 мая.

В рамках модернизации на Latvija.gov.lv улучшены структура и навигация, чтобы пользователям было проще ориентироваться в содержании и электронных услугах, а также быстрее находить нужную информацию. Изменения затронут как компьютерную, так и мобильную версии портала. Также портал получит визуальные обновления, которые сделают пользовательскую среду более понятной, современной и единообразной.

Доступность для разных групп пользователей

Портал адаптируется под потребности различных групп общества в соответствии с международными и европейскими требованиями к доступности цифровых услуг.

Соблюдение стандарта WCAG 2.1 уровня AA обеспечивает доступность контента для людей с функциональными, когнитивными и другими нарушениями, включая проблемы со зрением, слухом, подвижностью и психическим здоровьем. Например, информация структурирована с помощью четких заголовков и разделов, а каждая страница имеет уникальный заголовок. Дизайн станет более спокойным — без тревожных цветов и сигналов, с использованием светлых и нейтральных оттенков.

Улучшенный поиск на портале

На Latvija.gov.lv внедрен семантический поиск на основе искусственного интеллекта.

Теперь поисковая система понимает не только точные ключевые слова, но и смысл и контекст поисковых запросов пользователей — как на латышском, так и на английском языке.

Изменения для пользователей e-adrese

В разделе e-adrese внедряются существенные улучшения, основанные на опыте пользователей и потребностях общества. Улучшен список сообщений, управление настройками и функция поиска сообщений. Также усовершенствован процесс выбора адресатов и подготовки сообщений, а пользователи смогут вручную создавать папки для структурированного хранения переписки.

В связи с переходом на новую версию портала часть старых сообщений e-adrese поначалу может быть временно недоступна. Информация будет постепенно восстановлена в полном объеме.

Улучшения обработки электронных счетов

На портале также модернизирована система электронных счетов для предпринимателей. Решение для e-rēķini теперь отделено от сообщений e-adrese, создана отдельная среда для управления электронными счетами. Добавлены новые функции — расширенные типы счетов, возможность копирования счетов, добавления вложений, автоматическое сохранение и создание шаблонов счетов.

Для более безопасного сотрудничества с бухгалтерами и внешними поставщиками услуг внедрена система управления полномочиями, позволяющая предоставлять доступ только к электронным счетам без доступа к другой чувствительной информации компании.

Рекомендации услуг

Постепенно на портале будут внедряться и другие решения на основе искусственного интеллекта, которые помогут пользователям быстрее находить нужные услуги. На главной странице появится отдельный блок с рекомендациями, созданными ИИ. Такие рекомендации будут отображаться только пользователям, которые дали согласие на использование своих данных.

Портал Latvija.gov.lv является единой платформой, где жители и предприниматели могут получать доступ к услугам государственных и муниципальных учреждений, получать информацию и безопасно общаться с государством в электронной среде.

#искусственный интеллект
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
