В Европе зафиксировали рекордный рост инфекций, передающихся половым путем 1 444

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Презервативы.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщил о резком увеличении числа случаев гонореи, сифилиса и хламидиоза в странах Европы. По данным ведомства, в 2024 году показатели ИППП достигли самых высоких уровней за последнее десятилетие.

Новые данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывают, что в 2024 году число инфекций, передающихся половым путем (ИППП), достигло рекордных уровней по всей Европе, что обусловлено резким ростом гонореи, сифилиса и врожденного сифилиса, а также усугублением пробелов в тестировании и профилактике, сообщает "Немецкая волна". Об этом говорится в пресс-релизе ECDC и ряде профильных отчетов, опубликованных в четверг, 21 мая.

Данные за 2024 год показывают, что число случаев гонореи достигло 106 331, что на 303 процента больше, чем в 2015 году. Число случаев заболевания сифилисом за тот же период увеличилось более чем вдвое и составило 45 577. Хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем, - 213 443 случая, говорится в документе.

"За последние 10 лет наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем, и в 2024 году этот показатель достиг рекордно высокого уровня. Без лечения эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как хроническая боль и бесплодие, а в случае сифилиса - проблемы с сердцем или нервной системой", - подчеркнул Бруно Чианчио, руководитель отдела инфекций ECDC, напомнив о важности использования презервативов и обследований при появлении симптомов венерических заболеваний.

Специалисты предупреждают, что без своевременного лечения инфекции, передающиеся половым путем, могут приводить к серьезным осложнениям, включая бесплодие и поражение внутренних органов. В ECDC подчеркивают важность профилактики, регулярного тестирования и использования средств защиты.

#здравоохранение #медицина #Европа #профилактика #инфекции
Автор - Светлана Тихомирова
