После заявлений министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нейтрализовать российский военный потенциал в Калининградской области, а также о действиях Кремля по перенаправлению украинских дронов в страны Балтии премьер-министр Литвы Инга Ругинене призывает воздержаться от подобных высказываний.

«Я слышала разные высказывания, в том числе о перенаправлении дронов, так что сегодня, мне кажется, следует воздержаться от резких заявлений», – сказала Ругинене в четверг во время «правительственного часа» в Сейме, когда лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен попросила дать оценку высказываниям главы литовской дипломатии о Калининградской области.

На этой неделе в интервью изданию Neue Zuercher Zeitung Будрис сказал, что у НАТО есть все средства для уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) в российском эксклаве.

«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они обустроили в Калининграде. При необходимости у НАТО есть все средства, чтобы сровнять с землей находящиеся там российские базы ПВО и ракетные базы», – сказал министр журналистам.

Между тем в социальной сети X глава литовского дипломатического ведомства написал, что Россия сознательно направляет украинские дроны в страны Балтии и ведет против этих стран клеветническую кампанию.

Это заявление прозвучало после того, как Служба внешней разведки России во вторник заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории стран Балтии, а украинские военные якобы уже дислоцированы в Латвии.

«Говорить о том, что есть данные о направлении дронов в Литву — таких данных нет. Сегодня важно сохранять спокойствие, четко следовать инструкциям и не поднимать лишних волн там, где их нет», – добавила она.

Парламентарий Виталий Шершнев, входящий в Смешанную группу членов Сейма, попросил главу правительства уточнить позицию по поводу заявлений Будриса о Калининграде. «Какова цель господина Будриса в эскалации этого вопроса: то ли приближаются президентские выборы, то ли он работает на какие-то пентагоны», – сказал парламентарий.

Премьер отметила, что расценивает высказывание Будриса как его своеобразное желание использовать риторику сдерживания. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше использовали риторику сдерживания, а не эскалации», – сказала Ругинене.