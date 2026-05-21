Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьер Литвы одернула главу МИД после слов о нападении на Калининград 1 390

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

После заявлений министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о возможностях НАТО нейтрализовать российский военный потенциал в Калининградской области, а также о действиях Кремля по перенаправлению украинских дронов в страны Балтии премьер-министр Литвы Инга Ругинене призывает воздержаться от подобных высказываний.

«Я слышала разные высказывания, в том числе о перенаправлении дронов, так что сегодня, мне кажется, следует воздержаться от резких заявлений», – сказала Ругинене в четверг во время «правительственного часа» в Сейме, когда лидер Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен попросила дать оценку высказываниям главы литовской дипломатии о Калининградской области.

На этой неделе в интервью изданию Neue Zuercher Zeitung Будрис сказал, что у НАТО есть все средства для уничтожения средств противовоздушной обороны (ПВО) в российском эксклаве.

«Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они обустроили в Калининграде. При необходимости у НАТО есть все средства, чтобы сровнять с землей находящиеся там российские базы ПВО и ракетные базы», – сказал министр журналистам.

Между тем в социальной сети X глава литовского дипломатического ведомства написал, что Россия сознательно направляет украинские дроны в страны Балтии и ведет против этих стран клеветническую кампанию.

Это заявление прозвучало после того, как Служба внешней разведки России во вторник заявила, что Украина якобы готовит удары по России с территории стран Балтии, а украинские военные якобы уже дислоцированы в Латвии.

«Говорить о том, что есть данные о направлении дронов в Литву — таких данных нет. Сегодня важно сохранять спокойствие, четко следовать инструкциям и не поднимать лишних волн там, где их нет», – добавила она.

Парламентарий Виталий Шершнев, входящий в Смешанную группу членов Сейма, попросил главу правительства уточнить позицию по поводу заявлений Будриса о Калининграде. «Какова цель господина Будриса в эскалации этого вопроса: то ли приближаются президентские выборы, то ли он работает на какие-то пентагоны», – сказал парламентарий.

Премьер отметила, что расценивает высказывание Будриса как его своеобразное желание использовать риторику сдерживания. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше использовали риторику сдерживания, а не эскалации», – сказала Ругинене.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Литва #дипломатия #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"
Изображение к статье: Ормузский пролив
Изображение к статье: НАТО без США невозможно: Столтенберг сделал тревожное заявление
Изображение к статье: Карл III

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал
Изображение к статье: ID карта
Политика
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Политика
5
Иконка видео
Спорт
2
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Наша Латвия
Изображение к статье: Давидс Круминьш
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео