В эфире прозвучало сообщение о смерти монарха Карла III и государственный гимн, после чего слушатели начали паниковать.

В Великобритании радиостанция Radio Caroline принесла извинения после того, как ошибочно объявила о смерти короля Карла III.

Об этом сообщило издание Independent, пишет bb.lv.

Радиостанция Radio Caroline, вещающая на юге Англии и в регионе Мидлендс, сделала объявление о смерти короля и транслировала гимн God Save the King.

Один из онлайн-слушателей сообщил, что в итоге трансляция внезапно прервалась, после чего ведущие сообщили о приостановке программы. Эфир прервали на 15 минут.

После того, как ведущие извинились за путаницу, выяснилось, что объявление было сделано в результате "компьютерной ошибки".

"Из-за компьютерной ошибки в нашей главной студии во вторник после обеда (19 мая) случайно была активирована процедура "Смерть монарха", которую все британские станции держат наготове, надеясь, что она не понадобится, и по ошибке было объявлено, что Его королевское высочество король скончался", – заявил руководитель станции Питер Мур в своих соцсетях.

Он добавил, что Radio Caroline с удовольствием транслировало рождественское послание Ее величества королевы, а теперь и короля, и надеется делать это еще много лет.

"Мы приносим извинения Его Величеству королю и нашим слушателям за любые неудобства", – добавил Мур.

Один из комментаторов написал: "Это было шоком, но после того, как я рассказал об этом жене и соседям, я понял, что это была ошибка – и, возможно, это было облегчением, но потом я начал смеяться".

Другой комментатор был более встревожен объявлением: "Я услышал это, работая в нашем гараже. Я бросился в дом, крича жене: "Он умер! Чарли, черт возьми, умер!". Она удивленно посмотрела на меня и сказала: "Но ведь он только вчера был на выставке цветов. После тщательного просмотра новостных сайтов мы пришли к выводу, что, возможно, мне следует на некоторое время отказаться от алкоголя".

Во вторник король Карл III и королева Камилла прибыли в Белфаст с первым в этом году визитом в Северную Ирландию, проведя предыдущий день на королевской выставке цветов в Челси.