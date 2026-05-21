Россия заявила, что доставила в Беларусь ядерные боеприпасы 1 67

Дата публикации: 21.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

Министерство обороны РФ опубликовало видео с учебной доставкой спецбоеприпасов на позиции ракетной бригады в Беларуси. Кадры сняты в рамках российско-белорусских ядерных учений, начавшихся 19 мая.

В ходе ядерных учений, проводимых совместно с Беларусью, российские военнослужащие доставили в полевые пункты ракетной бригады на белорусской территории специальные боеприпасы, заявило в четверг, 21 мая, министерство обороны России. Оно обнародовало видео, на котором военные грузовики движутся по грунтовым и лесным дорогам, после чего разгружаются во время грозы - на последних кадрах виден оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". По утверждению Минобороны, военные снаряжают "Искандер-М" ракетами-носителями и скрытно выдвигаются в назначенный район для подготовки к пускам.

Аналогичные кадры распространило и министерство обороны Беларуси.

Совместные ядерные учения

Россия объявила о проведении с 19 по 21 мая учений, в рамках которых планировалась отработка совместного с Беларусью применения ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Минобороны Беларуси проводит параллельные учения частей боевого применения ядерного оружия с 18 мая.

Россия передала Беларуси ракетные комплексы "Искандер", способные нести тактическое ядерное оружие - как для применения на поле боя, так и для ограниченного удара по удаленным объектам.

Москва ранее объявила о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, утверждая, что это не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
