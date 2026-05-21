Иран сообщил, что получил от США новое мирное предложение

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Ормузский пролив
ФОТО: Unsplash

США передали Тегерану новый проект мирного соглашения, после того как стороны обменялись списком условий возобновления переговоров о завершении войны, сообщило иранское государственное агентство Tasnim.

США передали властям Ирана новый проект мирного соглашения, сообщило в четверг, 21 мая иранское агентство Tasnim, аффилированное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Согласно данным Tasnim, Вашингтон передал этот документ представителям Исламской Республики через Пакистан, выступающий посредником между сторонами конфликта.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов продолжить удары по Ирану, если тот не примет условия мирного соглашения. Одновременно он отметил, что готов подождать несколько дней, "чтобы получить правильные ответы".

Иран и США обменялись списком условий для старта переговоров

В начале месяца Иран передал США свой проект плана прекращения боевых действий и начала мирных переговоров, он состоит из 14 пунктов. В их числе - гарантии ненападения, снятие блокады иранских портов в Ормузском проливе, разморозку активов и вывод американских войск с Ближнего Востока.

Трамп назвал этот план неприемлемым и выдвинул встречные требования: отказ от репараций, разморозку только 25% активов, передачу США 400 килограммов обогащенного урана и гарантию того, что в Иране будет работать только один ядерный комплекс.

Axios: Власти Израиля относятся к идее переговоров с Ираном скептически

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что новую попытку достичь мирного соглашения с Тегераном Дональд Трамп обсудил также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным собеседников издания, Нетаньяху скептически относится к идее переговоров с Ираном и настаивает на продолжении войны.

#Иран #США #Израиль #переговоры #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
