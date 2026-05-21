Актриса Екатерина Волкова — многодетная мама. У известной артистки трое детей от двух разных браков. Однако в ее семье далеко не все гладко. Отношения со старшей дочерью Валерией сейчас, мягко говоря, натянутые. 52-летняя знаменитость никак не может наладить контакт с наследницей и ее супругом.

Проблемы начались после крупной ссоры Екатерины с зятем. По словам актрисы, дочь теперь во всем его слушается. Именно под влиянием своего супруга Валерия заблокировала телефон матери, запретила ей приезжать в гости и видеться с внуками — четырехлетним Тимофеем и Василисой, которая родилась чуть меньше года назад. Звезда пыталась найти контакт, но, увы.

По словам Волковой, из-за невозможности видеться с внуками и поддерживать связь с дочерью она плачет каждый день. При этом краткие периоды потепления сменяются новыми ссорами и блокировками в соцсетях.

В разговоре с прессой актриса призналась, что ей тяжело из-за ссоры с дочкой. Однако она верит, что не все потеряно. «Пока у нас никаких отношений... Я вижу, что человек один раз предал, предаст и еще. Но, дай Бог, чтобы этого не случилось. Она счастлива, я решила отпустить ситуацию, надеюсь, что она когда-нибудь придет ко мне», — высказалась она.