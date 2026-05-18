Принц Гарри вновь оказался в центре скандала после заявлений о том, что его дети лишены части преимуществ королевской жизни. Телеведущая Даника Де Джорджио резко раскритиковала герцога Сассекского, назвав его «избалованным мальчишкой» и «маменькиным сынком».

Принца Гарри назвали «избалованным мальчишкой». Он расстроен тем, что его дети не имеют некоторых привилегий королевской жизни. По словам источника, герцог Сассекский считает, что семилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет «лишены обширных семейных связей, которыми наслаждаются их двоюродные братья и сестры».

«Арчи и Лили прекрасно проводят время в Калифорнии, но Гарри очень грустно, что они не могут быть со своей семьей», — подчеркнул инсайдер.

Даника Де Джорджио, ведущая Sky News Australia, назвала принца «избалованным маменькиным сынком» за его жалобы и задалась вопросом, почему он не подумал о том, как это отразится на его детях, прежде чем буквально вырвать свою семью с корнем и переехать в США.

«Гарри очень расстроен тем, что принц Арчи и принцесса Лилибет лишены возможности жить с остальными членами королевской семьи и общаться с многочисленными родственниками, в отличие от их кузенов. Я не понимаю, чего хочет этот избалованный мальчишка. Чего он ожидал, когда переехал в Монтесито, постоянно критикуя королевскую семью? Не думаю, что он осознает, насколько он на самом деле глуп. У этого парня низкий интеллект. Он не самый сообразительный из всех», — сказала она.

Слухи о том, что герцог Сассекский хочет вернуться в Великобританию, ходят уже много лет, но в последние недели он стал более открыто намекать на возможность возвращения, в том числе настаивая на том, что он всегда будет частью королевской семьи.

По мнению редакции, ситуация вокруг Принц Гарри показывает, насколько сложно бывшим членам королевской семьи полностью дистанцироваться от прошлого. Даже после переезда в США тема отношений с монархией продолжает влиять на жизнь Гарри и его семьи, а любые его заявления мгновенно становятся поводом для новых споров и критики.