Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвия заняла 13-е место среди 15 участников во втором полуфинале «Евровидения» 0 214

Lifenews
Дата публикации: 17.05.2026
LETA
Изображение к статье: Атвара
ФОТО: LETA

Представительница Латвии — певица Атвара — с песней «Ēnā» заняла 13-е место среди 15 участников второго полуфинала «Евровидения».

Атвара получила 49 баллов: 28 — от жюри и 21 — по итогам зрительского голосования.

Как сообщалось ранее, победителем 70-го международного конкурса песни «Евровидение» стала представительница Болгарии Дара с песней «Bangaranga».

По данным организаторов конкурса, Болгария в общей сумме голосов получила 516 баллов. Представительница Болгарии одержала уверенную победу в голосовании жюри, набрав 204 балла, а затем получила 312 баллов от зрителей. До этого лучшим результатом Болгарии было второе место в 2017 году.

Песня победила в обеих стадиях голосования, и это первый случай почти за десять лет, когда и жюри, и зрители выбрали одного и того же победителя, отмечают организаторы конкурса.

В этом году второе место занял Израиль с 343 баллами, а третье — Румыния с 296 баллами.

Литва, ставшая единственной страной Балтии, вышедшей в финал, заняла 22-е место с 22 баллами.

Всего в финале участвовали 25 стран.

×
Читайте нас также:
#Литва #Израиль #Евровидение #Латвия #Болгария #музыка #конкурс #Румыния
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Старые телефоны внезапно стали золотой жилой: за какие модели платят сотни тысяч долларов
Изображение к статье: Инфекционист назвал способ снизить риск заражения хантавирусом
Изображение к статье: Почему некоторые люди сохраняют отличную память даже после 80 лет
Изображение к статье: вино в бокале

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Танк Leopard.
Бизнес
Изображение к статье: Мертвый кит Тимми у берегов Дании.
В мире животных
Изображение к статье: Мужчина у компьютера
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Евро банкноты
Наша Латвия
Спорт
Изображение к статье: Беспилотник
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео