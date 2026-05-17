Атвара получила 49 баллов: 28 — от жюри и 21 — по итогам зрительского голосования.

Как сообщалось ранее, победителем 70-го международного конкурса песни «Евровидение» стала представительница Болгарии Дара с песней «Bangaranga».

По данным организаторов конкурса, Болгария в общей сумме голосов получила 516 баллов. Представительница Болгарии одержала уверенную победу в голосовании жюри, набрав 204 балла, а затем получила 312 баллов от зрителей. До этого лучшим результатом Болгарии было второе место в 2017 году.

Песня победила в обеих стадиях голосования, и это первый случай почти за десять лет, когда и жюри, и зрители выбрали одного и того же победителя, отмечают организаторы конкурса.

В этом году второе место занял Израиль с 343 баллами, а третье — Румыния с 296 баллами.

Литва, ставшая единственной страной Балтии, вышедшей в финал, заняла 22-е место с 22 баллами.

Всего в финале участвовали 25 стран.