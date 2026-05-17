Вряд ли жители приграничья выскакивают на улицу рано утом в воскресенье, услышав сигнал своих мобильников. Ваот и на этот раз- возможная угроза в воздушном пространстве восточной части Латвии завершилась, сообщили в Национальных вооружённых силах (NBS).

NBS подтверждают, что в воздушное пространство Латвии влетел и затем покинул его один беспилотный летательный аппарат. Также были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как сообщалось ранее, сначала уведомления системы Cell Broadcast о возможной угрозе в воздушном пространстве были отправлены жителям Резекненского, Лудзенского и Краславского краёв, а позже — также Алуксненского и Балвского краёв.

Представитель NBS полковник Марис Тутиньш рассказал Латвийскому радио, что датчики зафиксировали признаки возможной угрозы воздушному пространству Латвии незадолго до 6 часов утра. По первоначальной информации, один дрон вошёл в воздушное пространство Латвии в Краславском крае и вскоре покинул его в Лудзенском крае, сообщил Тутиньш.

NBS подчёркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальные угрозы. Также NBS усилили системы противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения. Пока продолжается российская агрессия против Украины, подобные случаи, когда иностранные беспилотники влетают или приближаются к воздушному пространству Латвии, возможны и в дальнейшем, отмечают в NBS.

Как уже сообщалось, аналогичные уведомления жители Латгалии получали и в предыдущие месяцы. Они были связаны, вероятнее всего, с приближением или влётом в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в российско-украинской войне. Несколько раз такие дроны взрывались и на территории Латвии, в том числе в последний раз неделю назад — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

Люди в результате подобных инцидентов до сих пор не пострадали, однако последний случай в Резекне привёл сначала к отставке министра обороны, а затем и ко падению всего правительства Эвики Силини («Новое Единство»).